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Rampur News: शाहबाद में मेला देखने आ रहे बरेली के पांच युवक हादसे में घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामपुर
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Rampur News: शाहबाद। निवासी मुशाहिद, ताहिल, सुभान, अलीम और राहुल दो बाइकों से शाहबाद में चेहल्लुम का मेला देखने आ रहे थे। सिरौली क्षेत्र में सामने से आ रही पिकअप न

Rampur News: शाहबाद में मेला देखने आ रहे बरेली के पांच युवक हादसे में घायल

Rampur News: बुधवार सुबह बरेली जिले के गांव शहबाजपुर निवासी मुशाहिद, ताहिल, सुभान, अलीम और राहुल दो बाइकों से शाहबाद में चेहल्लुम का मेला देखने आ रहे थे। सिरौली क्षेत्र में सामने से आ रही पिकअप ने उनकी बाइकों को टक्कर मार दी। हादसे में पांचों युवक घायल हो गए। एम्बुलेंस से उन्हें शाहबाद सीएचसी लाया गया, जहां चिकित्सकों ने राहुल की गंभीर हालत देखते हुए उसे जिला अस्पताल रामपुर रेफर कर दिया। उधर, सिरौली पुलिस ने पिकअप को कब्जे में ले लिया।

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