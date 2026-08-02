Rampur News: स्वीपर मशीन प्रकरण में वीसी से पेश हुए आजम-अब्दुल्ला
Rampur News: रामपुर में आजम खां और अब्दुल्ला आजम ने नगर पालिका की स्वीपर मशीन धोखाधड़ी के आरोप में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए। सुनवाई स्थगित होने के कारण अब 17 अगस्त को फिर से सुनवाई होगी। मशीन की बरामदगी के लिए पुलिस ने जौहर यूनिवर्सिटी परिसर में खुदाई की थी।
Rampur News: रामपुर। नगर पालिका की स्वीपर मशीन धोखाधड़ी कर कब्जाने के आरोप मेंं शनिवार को आजम खां और अब्दुल्ला आजम वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए। हालांकि, बचाव पक्ष के स्थगन के चलते सुनवाई नहीं हो सकी। अब इस मामले में 17 अगस्त को सुनवाई होगी। मालूम हो कि पूर्व में नगर पालिका की स्वीपर मशीन धोखाधड़ी कर कब्जाने के आरोप में आजम खां और अब्दुल्ला आजम समेत कई के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। जिसके बाद पुलिस ने जौहर यूनिवर्सिटी परिसर में जेसीबी से खुदायी कराकर मशीन को टुकड़ों में बरामद किया था। इस मामले का ट्रायल एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में चल रहा है।
शनिवार को केस में सुनवाई थी, जिसके लिए जिला जेल से आजम खां और अब्दुल्ला आजम वीडियो कांफ्र्रेंंसग के जरिए कोर्ट में पेश हुए। हालांकि, बचाव पक्ष के स्थगन के चलते सुनवाई टल गई। अब इस मामले में 17 अगस्त को सुनवाई होगी। दूसरी ओर आजम खां से जुड़े शहर के चर्चित डूंगरपुर प्रकरण में शनिवार को सुनवाई थी जो टल गई। इस मामले में सात अगस्त को सुनवाई होगी।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।