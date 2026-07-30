Rampur News: स्कूल चलो अभियान को जागरूकता रैली
Rampur News: सैदनगर के ग्राम अलीनगर शुमाली में स्कूल चलो अभियान के तहत जागरूकता रैली आयोजित की गई। इसका उद्देश्य बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रेरित करना और नामांकन सुनिश्चित करना था। कार्यक्रम में प्रधानाध्यापक राजाराम और संस्था के सचिव राजीव कुमार ने शिक्षा के महत्व पर चर्चा की। बच्चों को स्टेशनरी वितरित की गई।
Rampur News: सैदनगर। विकास खंड सैदनगर के ग्राम अलीनगर शुमाली में गुरुवार को स्कूल चलो अभियान के तहत जागरूकता रैली निकाली गई।प्राथमिक विद्यालय में आप्ति ग्रामीण विकास संस्थान द्वारा. विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रेरित करना और शत-प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित करना रहा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विद्यालय के प्रधानाध्यापक राजाराम रहे। इस अवसर पर संस्था के सचिव राजीव कुमार ने छात्र-छात्राओं के साथ शिक्षा के महत्व पर विस्तार पूर्वक चर्चा की। उन्होंने कहा कि शिक्षा ही समाज में बदलाव का सबसे सशक्त माध्यम है। जागरूकता सत्र के बाद संस्था द्वारा विद्यालय के छात्र-छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए निःशुल्क स्टेशनरी (कापी, पेंसिल) का वितरण किया गया।
जिसे पाकर बच्चों के चेहरे खिल उठे। इस अवसर पर संस्था प्रतिनिधि राकेश कुमार सागर मौजूद रहे।
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