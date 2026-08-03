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Rampur News: चंद्र प्रकाश को मिला अटल साहित्य शिरोमणि सम्मान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामपुर
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Rampur News: अटल साहित्य शिरोमणि सम्मान 2026 कार्यक्रम बरेली में आयोजित किया गया। वरिष्ठ साहित्यकार डॉ. चंद्र प्रकाश शर्मा को उनके साहित्यिक योगदान के लिए इस सम्मान से नवाजा गया। कार्यक्रम में कई प्रतिष्ठित साहित्यकार शामिल हुए और सम्मान मुख्य अतिथि सुबोध मिश्रा द्वारा प्रदान किया गया।

Rampur News: चंद्र प्रकाश को मिला अटल साहित्य शिरोमणि सम्मान

Rampur News: अटल साहित्य शिरोमणि सम्मान 2026 कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबद्ध अखिल भारतीय साहित्य परिषद, बृज प्रांत द्वारा रानी महालक्ष्मी बाई सरस्वती विद्या मंदिर, गांधीनगर, बरेली में रविवार को आयोजित किया गया। कार्यक्रम में नगर निवासी वरिष्ठ साहित्यकार डॉ. चंद्र प्रकाश शर्मा को उनके उत्कृष्ट एवं उल्लेखनीय साहित्यिक अवदान हेतु परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर पवन, प्रांतीय अध्यक्ष सुरेश बाबू मिश्र, विद्योतमा फाउंडेशन, नासिक महाराष्ट्र के अध्यक्ष और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वरिष्ठ साहित्यकार सुबोध मिश्रा ने उन्हें माला पहनाकर अटल साहित्य शिरोमणि सम्मान-2026 की शील्ड प्रदान कर सम्मानित किया।

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