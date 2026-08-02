Rampur News: लोहे की रॉड से हमले का आरोप, चार पर मुकदमा
Rampur News: शाहबाद के गुजरैल गांव में रतनेश कुमारी ने पुलिस को तहरीर दी, जिसमें चार लोगों पर मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया गया है। आरोपियों ने 25 जुलाई को महिला पर हमला किया, जिसमें एक आरोपी ने उसके सिर पर लोहे की रॉड से वार किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है।
Rampur News: शाहबाद। कोतवाली क्षेत्र के गुजरैल गांव निवासी रतनेश कुमारी की तहरीर पर पुलिस ने गांव के ही चार लोगों के खिलाफ मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का मुकदमा दर्ज किया है। आरोप है कि 25 जुलाई की शाम मनसुख, संजीव, आशीष और अमन ने लाठी-डंडों व ईंटों से हमला कर दिया। इस दौरान अमन ने महिला के सिर पर लोहे की रॉड से वार कर उसे घायल कर दिया। घटना के बाद आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
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