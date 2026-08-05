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Rampur News: निजी अस्पताल में इलाज के दौरान नवजात की मौत, आक्रोश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामपुर
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Rampur News: टांडा में एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान एक नौ माह के बच्चे की मौत हो गई, जिससे परिजनों में आक्रोश फैल गया। अस्पताल के डॉक्टर और स्टाफ मौके से भाग गए। बच्चे के पिता ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।

Rampur News: निजी अस्पताल में इलाज के दौरान नवजात की मौत, आक्रोश

Rampur News: टांडा। मुरादाबाद मार्ग स्थित निजी अस्पताल में इलाज के दौरान नौ माह के बच्चे की मौत हो जाने पर परिजनों में आक्रोश फैल गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई, उधर अस्पताल से डाक्टर और उसका स्टाफ गायब हो गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की तैयारी कर रही थी। तहसील क्षेत्र के गांव लांबाखेड़ा निवासी इकबाल अपनी पत्नी को साथ लेकर अपने नौ माह के बेटे का इलाज कराने के लिए मुरादाबाद मार्ग स्थित गांव बादली में एक निजी अस्पताल में रविवार को पहुंचा था। इकबाल का आरोप है कि अस्पताल पहुंचने के बाद चिकित्सक ने इलाज शुरू और खून की कमी होने का बताकर खून मंगाकर सोमवार को दो से तीन बार में खून चढ़ा दिया।

इसी दौरान बच्चे को बुखार भी आया, परिजनों ने डाक्टर से बुखार आने की शिकायत भी की, डाक्टर से ठीक होने का बताया। मंगलवार को दस बजे इलाज के दौरान मौत बच्चे अब्दुल रहमान की मौत गई। यह सुनकर परिजन क्रोधित हो उठे। डाक्टर पर इलाज के दौरान लापरवाही बरतने, ठीक से इलाज नहीं करने सहित तरह तरह के आरोप लगाकर गुस्सा हो रहे थे। बेटे की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो जाने से मृतक की मां मेहताब, बच्चे की नानी सहित अन्य परिजनों में चीख पुकार मच गई।मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के परिजनों से जानकारी जुटाई और पंचनामा भरने के लिए टांडा सीएचसी ले आए थे। हालांकि समझौते के प्रयास भी चल रहे थे। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक बलबान सिंह भी निजी अस्पताल पंहुचे, मृतक बच्चे के परिजन और अन्य लोगों से जानकारी ली, अस्पताल खुला था लेकिन कोई डाक्टर , स्टाफ नहीं मिल सका था।

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