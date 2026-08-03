Rampur News: बीआरसी मिलक के कार्यालय सहायक को कारण बताओ नोटिस जारी
Rampur News: रामपुर में ब्लॉक संसाधन केंद्र के कार्यालय सहायक शुभम गंगवार पर रिश्वत मांगने का गंभीर आरोप लगाया गया है। शिकायतकर्ता अक्षय कुमार ने बताया कि उनकी पत्नी की देरी के बाद कार्यालय सहायक ने 5,000 रुपये की मांग की। बीएसए कल्पना देवी ने कारण बताओ नोटिस जारी कर आरोपी को स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है।
Rampur News: रामपुर। विकास खंड मिलक स्थित ब्लॉक संसाधन केंद्र (बीआरसी) में तैनात कार्यालय सहायक शुभम गंगवार को रिश्वत मांगने के गंभीर आरोप में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) कल्पना देवी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। मिली जानकारी के अनुसार अक्षय कुमार नाम के व्यक्ति ने 24 जुलाई को लिखित शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी पत्नी अंशु प्राथमिक विद्यालय कृपिया हप्पू में कार्यरत हैं। गत 17 जुलाई को खंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) बबीता द्वारा किए गए निरीक्षण के समय उनकी पत्नी लगभग सात मिनट देरी से विद्यालय पहुंची थीं। देरी का कारण रेलवे फाटक बंद होना बताया गया था। शिकायतकर्ता का आरोप है कि इसके बाद से बीआरसी के कार्यालय सहायक शुभम गंगवार लगातार फोन करके बीईओ के नाम पर 5,000 रुपये रिश्वत की मांग कर रहे थे।
शिकायतकर्ता ने साक्ष्य के रूप में रिश्वत मांगने संबंधी ऑडियो रिकॉर्डिंग भी बीएसए कार्यालय को सौंपी है। मामले को गंभीरता से लेते हुए बीएसए कल्पना देवी ने आरोपी कार्यालय सहायक को पत्र प्राप्ति के तीन कार्य दिवसों के भीतर साक्ष्यों सहित उपस्थित होकर अपना सुस्पष्ट स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है। समय पर संतोषजनक जवाब न देने पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।