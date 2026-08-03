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Rampur News: बाइक ने स्कूटी को मारी टक्कर, दो युवतियां घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामपुर
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Rampur News: रामपुर। शहर के मोती मस्जिद निवासी सना की बहन अदीबा अपनी सहेली जिया इनायत के साथ शाहबाद गेट से नया मोबाइल खरीदकर इलेक्ट्रिक स्कूटी से घर लौट रही थीं। स

Rampur News: बाइक ने स्कूटी को मारी टक्कर, दो युवतियां घायल

Rampur News: शहर के मोती मस्जिद निवासी सना की बहन अदीबा अपनी सहेली जिया इनायत के साथ शाहबाद गेट से नया मोबाइल खरीदकर इलेक्ट्रिक स्कूटी से घर लौट रही थीं। स्कूटी जिया इनायत चला रही थीं। ​रविवार को जब वह जिला अस्पताल के बगल वाली सड़क पर सीएमओ आवास के पास पहुंचीं, तभी पैशन प्रो बाइक पर सवार तीन अज्ञात युवकों ने अत्यधिक तेजी और लापरवाही से वाहन चलाते हुए उनकी स्कूटी में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में दोनों घायल हो गईं। दोनों को उपचार के लिए भर्ती कराया गया।

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