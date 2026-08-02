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Rampur News: छात्र से मारपीट के विरोध में सौंपा ज्ञापन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामपुर
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Rampur News: रामपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के कार्यकर्ताओं ने बाल विद्या इंटर कॉलेज में छात्र सौरभ के साथ हुई मारपीट के खिलाफ प्रदर्शन किया। शिक्षक द्वारा डस्टर फेंकने से छात्र को गंभीर चोट आई थी, और उसे अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता पड़ी। यह घटना शिक्षा के मंदिर में हुई है।

Rampur News: छात्र से मारपीट के विरोध में सौंपा ज्ञापन

Rampur News: ​रामपुर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के कार्यकर्ताओं ने महमूदपुर स्थित बाल विद्या इंटर कॉलेज में 12वीं कक्षा के छात्र सौरभ के साथ हुई मारपीट के विरोध में शनिवार को सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। दो दिन पूर्व शिक्षक द्वारा डस्टर फेंक कर मारने से छात्र के सिर में गंभीर चोट आई थी, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। विभाग संगठन मंत्री गौरव यादव ने कहा कि शिक्षा के मंदिर में ऐसी घटना शर्मसार करने वाली है। जिला संयोजक संजय सैनी, प्रांत कार्यकारिणी सदस्य प्रवीण गौड़, साहिल कठेरिया, तंजुल, मोहित, सुनील यादव, मानव, आदित्य, राहुल, बॉबी सैनी, गौरव आदि रहे।

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