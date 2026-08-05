Rampur News: आम आदमी पार्टी (यूपी) ने यूथ विंग जिला कार्यकारिणी गठित की
Rampur News: आम आदमी पार्टी (उत्तर प्रदेश) ने रामपुर जिले की यूथ विंग की कार्यकारिणी की घोषणा की है। जिलाध्यक्ष अनसब नजील के अनुसार, ऐहतेशाम जमील खान और अलतमश अली खां उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। साईम खां महासचिव बने हैं, जबकि अन्य सदस्यों को विभिन्न जिम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं।
Rampur News: रामपुर। आम आदमी पार्टी (उत्तर प्रदेश) ने जिले की यूथ विंग जिला कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है। कार्यकारिणी का गठन प्रभारी व सांसद संजय सिंह, प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत सिंह और प्रदेश प्रवक्ता फैसल लाला के अनुमोदन पर जिलाध्यक्ष की संस्तुति से किया गया है। जिलाध्यक्ष अनसब नजील ने बताया कि ऐहतेशाम जमील खान और अलतमश अली खां को उपाध्यक्ष तथा साईम खां को महासचिव मनोनीत किया गया है। इसके अलावा शहवार खां, जाकिर अली, अलमास खां, राजीव दिवाकर, मोहम्मद आलम सैफी व रेहमत अली को सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं अब्दुल समद को मीडिया और अरहम खां को सोशल मीडिया प्रभारी बनाया गया है।
वासिफ खां को कोषाध्यक्ष, जबकि हर्ष जौहरी, मोहम्मद तसलीम खां, तालिब नजम, आरिश खां व मोहम्मद सरफराज को सह-सचिव की कमान सौंपी गई है। रिजवान, वाहिद और काशिफ खां को कार्यकारिणी सदस्य मनोनीत किया गया है।
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