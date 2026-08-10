Rampur News: ट्रेन की चपेट में आकर युवक की मौत
Rampur News: रामपुर में सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर के पास राजकुमार नामक 26 वर्षीय युवक ट्रेन की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि राजकुमार शराब का आदी था और घटना से पहले नशे की हालत में था। शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है।
Rampur News: रामपुर। सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में रविवार शाम ट्रेन की चपेट में आने से 26 वर्षीय युवक राजकुमार की मौत हो गई। हादसा सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर के गेट नंबर-तीन के पास हुआ। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। सिविल लाइंस थाना प्रभारी निरीक्षक ओंकार सिंह ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि राजकुमार शराब का आदी था। पुलिस के मुताबिक, घटना से पहले रात में युवक नशे की हालत में मिला था।
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