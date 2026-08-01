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Rampur News: सोलह वर्षीय छात्रा से तमंचे के बल पर दुष्कर्म का आरोप, तहरीर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामपुर
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Rampur News: ​थाना क्षेत्र के एक गांव में खेत पर चारा लेने गई 16 वर्षीय नाबालिग किशोरी के साथ गांव के ही एक युवक पर तमंचे के बल पर दुष्कर्म का आरोप है। पीड़िता के

Rampur News: सोलह वर्षीय छात्रा से तमंचे के बल पर दुष्कर्म का आरोप, तहरीर

Rampur News: थाना क्षेत्र के एक गांव में खेत पर चारा लेने गई 16 वर्षीय नाबालिग किशोरी के साथ गांव के ही एक युवक पर तमंचे के बल पर दुष्कर्म का आरोप है।

घटना का विवरण

पीड़िता के परिजनों के मुताबिक गुरुवार दोपहर किशोरी अपनी मां के साथ खेत पर पशुओं के लिए चारा लेने गई थी, जहां मां चारे की गठरी लेकर घर आ गई और किशोरी खेत पर ही काम करती रही। आरोप है कि इसी बीच अकेलेपन का फायदा उठाकर गांव का युवक खेत में घुस आया और किशोरी को तमंचा दिखाकर जान से मारने की धमकी देते हुए उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया।

परिवार की प्रतिक्रिया

वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी पीड़िता व उसके परिवार को जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गया। जब किशोरी की मां दोबारा खेत पर जा रही थी तो उसने युवक को रास्ते में भागते हुए भी देखा। घटना के बाद से डरी-सहमी किशोरी चुप रही। किशोरी की हालत देख जब उसकी मां ने ज्यादा पूछताछ की तो शुक्रवार सुबह उसने परिजनों को आपबीती बताई।

पुलिस कार्यवाही

जिस पर परिजन, किशोरी को लेकर थाने पहुंचे और आरोपी के खिलाफ तहरीर देकर कानूनी कार्रवाई की मांग की। किशोरी के पिता ने बताया कि उसकी बेटी कक्षा 10 की छात्रा है। मामले को लेकर थाना प्रभारी निरीक्षक पंकज पंत ने बताया कि तहरीर प्राप्त हुई है, जांच की जा रही है। अभियोग पंजीकृत किया जाएगा।

सामान्य प्रश्न

क्या किशोरी के साथ दुष्कर्म हुआ था?
हाँ, किशोरी के साथ गांव के युवक ने दुष्कर्म किया।
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