Rampur News: छात्रा को बहला-फुसलाकर ले जाने के आरोप में मुकदमा दर्ज
Rampur News: सैफनी इलाके में एक 15 वर्षीय मदरसा की छात्रा लापता हो गई है। छात्रा शनिवार सुबह सहपाठी के घर से किताब लेने निकली थी, लेकिन वापस नहीं आई। परिजनों ने एक युवक और उसके परिवार पर उसकी लापता होने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
Rampur News: सैफनी। थाना क्षेत्र के एक गांव से 15 वर्षीय छात्रा(मदरसे की छात्रा) के लापता होने का मामला सामने आया है। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने गांव के ही एक युवक व उसके परिजनों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। छात्रा की मां द्वारा दी गई तहरीर के अनुसार, उसकी पुत्री शनिवार सुबह करीब नौ बजे गांव में ही अपनी सहपाठी के घर से पढ़ाई की किताब लेने की बात कहकर घर से निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। काफी तलाश के बाद भी उसका कोई पता नहीं चल सका। परिजनों ने आरोप लगाया है कि गांव का ही एक युवक उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया।
साथ ही उसके परिजनों पर भी घटना में सहयोग करने का आरोप लगाया गया है।पुलिस ने तहरीर के आधार पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस, मामले की जांच में लगी हुई है।
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