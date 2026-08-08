Rampur News: 8 अगस्त से शुरू होगा 13 दिवसीय साधना शिविर
Rampur News: रामपुर। शाहबाद रोड स्थित गणेश धर्मशाला में 8 से 21 अगस्त तक 13 दिवसीय साधना शिविर का आयोजन किया जाएगा। शिविर की तैयारियों को लेकर आयोजित जिला कमेटी की
Rampur News: शाहबाद रोड स्थित गणेश धर्मशाला में 8 से 21 अगस्त तक 13 दिवसीय साधना शिविर का आयोजन किया जाएगा। शिविर की तैयारियों को लेकर आयोजित जिला कमेटी की बैठक में सदस्य भूकन लाल मौर्य ने बताया कि गुरु पूर्णिमा पर जयपुर में बाबा उमाकान्त जी महाराज ने आगे आने वाले कठिन समय, बीमारियों व उथल-पुथल के संकेत देते हुए साधना करने पर जोर दिया था। साधना के माध्यम से ही इन संकटों से राहत पाई जा सकती है। इस अवसर पर बैठक में रामरतन, कुंवरसेन, बाबूराम, होरीलाल, आनंदी प्रसाद, एल पी मौर्य, रघुवीर सिंह, सोमपाल आदि मौजूद रहे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।