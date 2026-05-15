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रामपुर विधायक का ई-रिक्शा वाला काफिला; आकाश सक्सेना ने 4 नए खरीदे, PM मोदी की अपील का बड़ा असर

sandeep लाइव हिन्दुस्तान, रामपुर
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रामपुर के भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने पीएम मोदी और सीएम योगी की अपील से प्रेरित होकर पेट्रोल-डीजल वाहन छोड़ ई-रिक्शा अपनाया है। उन्होंने चार ई-रिक्शा खरीदे और चार्जिंग के लिए सोलर प्लांट भी लगवाया है। अब इसी से ऑफिस और निरीक्षण कार्यों के लिए जाया करेंगे।

रामपुर विधायक का ई-रिक्शा वाला काफिला; आकाश सक्सेना ने 4 नए खरीदे, PM मोदी की अपील का बड़ा असर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संदेश के बाद रामपुर में नेताओं ने पेट्रोल-डीजल वाहनों से दूरी बनाना शुरू कर दी है। गुरुवार को रामपुर शहर विधायक आकाश सक्सेना अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ ई-रिक्शा से भाजपा कार्यालय गए। बताया जा रहा है कि उन्होने 4 नए ई रिक्शा खरीदे हैं। शहर के सार्वजनिक कार्यक्रमों से लेकर विकास कार्यों के निरीक्षण तक, हर जगह शहर विधायक आकाश सक्सेना का काफिला अब ई-रिक्शा से नजर आएगा। न सिर्फ वह खुद ई-रिक्शा में सवार होंगे, बल्कि उनकी सुरक्षा में तैनात सीआरपीएफ और पुलिस के जवान भी इन्हीं ई-रिक्शा में चलेंगे। इसके लिए उन्होंने चार ई-रिक्शा खरीदी हैं। उन्होंने यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से प्रेरित होकर किया है।

20 किलोवाट का सोलर प्लांट लगवाया- आकाश सक्सेना

शहर विधायक आकाश सक्सेना ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दूरदर्शी सोच के नेता हैं। उनकी दूरदर्शी सोच न सिर्फ देश को आर्थिक उन्नति प्रदान करेगी, बल्कि आर्थिक संकट से भी बचाने का कार्य करेगी। शहर विधायक आकाश सक्सेना ने बताया कि ई-रिक्शा की चार्जिंग के लिए उन्होंने अपने आवास पर ही 20 किलोवाट का सोलर प्लांट लगवाया है। इसी सोलर प्लांट से रिक्शा चार्ज होंगी। बताया कि भविष्य में वह इलेक्ट्रिक वाहनों का ही प्रयोग करेंगे, ताकि आने वाले समय में ऐसी कोई दिक्कत न हो।

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सीएम योगी ने अपने काफिले में 50% की कटौती की

वहीं दूसरी ओर जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन मोहन लाल सैनी भी अपनी स्कार्पियो के बजाय ई-रिक्शा से कार्यालय पहुंचे। आपको बता दें खाड़ी देशों में युद्ध के चलते वैश्विक तेल आपूर्ति बाधित हुई है। ऐसे में संभव है कि वैश्विक बाजार में तेल के दाम और अधिक हो जाएं, जिसका असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। लिहाजा, हालातों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों देश की जनता से अपील करते हुए सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग करने और घर से ही कार्य करने की अपील की थी।

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ताकि, वैश्विक बाजार में बढ़ती तेल कीमतों का असर देश की अर्थव्यवस्था पर न पड़े और देश विपरीत स्थितियों के बावजूद और तेजी से प्रगति कर सके। यही नहीं इस दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने काफिले से 50 प्रतिशत की कटौती करने की भी घोषणा कर दी है। वहीं उनकी अपील पर कैबिनेट मंत्री से लेकर पार्षद तक इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना अपने सरकारी आवास-10 कालिदास मार्ग से विधानसभा स्थित कार्यालय तक साइकिल से पहुंचे।

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उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह आटो से अपने कार्यालय पहुंचे। वहीं आयुष मंत्री डॉ. दयाशंकर मिश्र ‘दयालु’ ने इलेक्ट्रिक व्हीकल का इस्तेमाल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का असर ‘उनकी काशी’ में दिखने लगा है। प्रदेश के आयुष मंत्री डॉ. दयाशंकर मिश्र ‘दयालु’ ने इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) सिंगल कार का प्रयोग शुरू किया। बाराबंकी में जिलाधिकारी ईशान प्रताप सिंह अपने आवास से कलेक्ट्रेट तक पैदल पहुंचे।

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