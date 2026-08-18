14 साल की गैंगरेप पीड़िता ने दिया बच्चे को जन्म, पुलिस कराएगी डीएनए टेस्ट

यूपी के रामपुर में 14 साल की गैंगरेप पीड़िता ने बच्चे को जन्म दिया है। पुलिस नवजात का डीएनए टेस्ट कराने की तैयारी कर रही है ताकि मुख्य जैविक पिता की कानूनी पहचान तय की जा सके।

उत्तर प्रदेश के रामपुर में कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में सात महीने पहले सामूहिक दुष्कर्म (गैंगरेप) का शिकार हुई 14 वर्षीय नाबालिग पीड़िता ने मंगलवार को नगर के सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र में एक नवजात शिशु को जन्म दिया। इस मामले में पुलिस ने बीते गुरुवार को ग्रामीण की तहरीर पर तीनों पर मुकदमा दर्ज किया था। रविवार को पुलिस ने इनमें से एक आरोपी बाल अपचारी को हिरासत में लेकर बाल सुधार गृह (संप्रेक्षण गृह) भेज दिया, जबकि मुख्य आरोपी की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं तीसरे की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। वहीं, पुलिस नवजात का डीएनए टेस्ट कराने की तैयारी कर रही है ताकि मुख्य जैविक पिता की कानूनी पहचान तय की जा सके।

पीड़िता के पिता की ओर से लिखाई गई रिपोर्ट के अनुसार, करीब सात माह पूर्व गांव के ही एक किशोर और दो युवक अयान और साकिब ने नाबालिग किशोरी को जंगल में अकेला पाकर जबरन दबोच लिया था। आरोप है कि तीनों ने जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। घटना के बाद बदनामी और खौफ के कारण किशोरी चुप रही, लेकिन जब उसके गर्भवती होने का पता चला तो परिजनों के होश उड़ गए। परिजनों ने तत्काल कोतवाली पहुंचकर तीनों आरोपियों के खिलाफ नामजद तहरीर दी।

फिलहाल जच्चा-बच्चा दोनों पूरी तरह स्वस्थ तहरीर मिलते ही पुलिस ने पोक्सो एक्ट और गैंगरेप की गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बाल अपचारी को बाल सुधार गृह भेजा और मुख्य आरोपी अयान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस बीच मंगलवार को प्रसव पीड़ा होने पर परिजनों ने नाबालिग को मिलक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) में भर्ती कराया। सीएचसी प्रभारी डॉ. बासित अली ने बताया कि नाबालिग का प्रसव करा दिया गया है और फिलहाल जच्चा-बच्चा दोनों पूरी तरह स्वस्थ हैं।

डीएनए रिपोर्ट से तय होगी जैविक पिता की पहचान मामले में तीन आरोपियों के संलिप्त होने के कारण पुलिस अब वैज्ञानिक साक्ष्यों का सहारा ले रही है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, पीड़िता, नवजात शिशु और आरोपियों के सैंपल लेकर विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजे जाएंगे। डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट के आधार पर ही नवजात के जैविक पिता की कानूनी पुष्टि होगी, जिससे अदालत में आरोपियों के खिलाफ केस को और मजबूती मिलेगी।