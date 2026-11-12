रामपुर CRPF कांड: शरीफ की हत्या के बाद फिर चर्चा में लॉरेंस गैंग, जानें क्या है वजह?

रामपुर में 2007 के सीआरपीएफ कैंप हमले के दोषी रहे मोहम्मद शरीफ की हत्या के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम जांच में सामने आया है। वहीं, झारखंड के राहुल सिंह गैंग के नाम से सोशल मीडिया पोस्ट कर हत्या की जिम्मेदारी लेने का दावा किया गया है। पुलिस ने किसी गैंग की संलिप्तता की पुष्टि नहीं की है

रामपुर, संवाददाता: खजुरिया थाना क्षेत्र में मोहम्मद शरीफ की हत्या के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कनेक्शन की चर्चा फिर तेज हो गई है। वर्ष 2007 के सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर हमले के मुकदमे में दोषी रहे शरीफ की गोली मारकर हत्या के बाद सोशल मीडिया पर राहुल सिंह नाम की आईडी से जिम्मेदारी लेने का दावा किया गया है। पुलिस के मुताबिक, राहुल सिंह झारखंड में सक्रिय एक गिरोह से जुड़ा है। हालांकि, उसका लॉरेंस बिश्नोई गैंग से संबंध है या नहीं, इसकी जांच की जा रही है। इसी थाना क्षेत्र में करीब तीन साल पहले एक प्रधान को भी कनाडा के नंबर से लॉरेंस गैंग के नाम पर धमकी मिली थी। फोन करने वाले ने खुद को गोल्डी बराड़ बताकर रंगदारी मांगी थी। पुलिस काशीपुर निवासी तरनदीप सिंह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुकी है।

शरीफ की हत्या में गिरोहों के कनेक्शन की जांच पुलिस शरीफ के हत्यारों की पहचान और वारदात की वजह तलाश रही है। सोशल मीडिया पोस्ट के आधार पर पोस्ट करने वाले की पहचान और झारखंड के गिरोह से उसके वास्तविक संबंधों की जांच की जा रही है। साथ ही राहुल सिंह के गिरोह का लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कनेक्शन भी खंगाला जा रहा है।

इंटरपोल जारी कर चुका है रेड कॉर्नर नोटिस शरीफ हत्याकांड के बाद चर्चा में आए राहुल सिंह का गिरोह झारखंड में सक्रिय है। यह गिरोह कथित तौर पर कारोबारियों, ठेकेदारों और निर्माण कंपनियों से रंगदारी मांगता है। दो नवंबर को इंटरपोल ने नोटिस जारी किया। जानकारी मिली थी कि राहुल सिंह मलेशिया से गिरोह चला रहा है।

अमन साहू के मारे जाने के बाद संभाली गिरोह की कमान राहुल सिंह पहले झारखंड के कुख्यात अपराधी अमन साहू के गिरोह से जुड़ा था। मार्च 2025 में पुलिस मुठभेड़ में अमन साहू के मारे जाने के बाद राहुल सिंह ने गिरोह की कमान संभालने का दावा किया। इसके बाद उसके गुर्गों ने झारखंड के कोयला और औद्योगिक क्षेत्रों में रंगदारी वसूली का नेटवर्क सक्रिय किया। रांची, रामगढ़, पलामू, बोकारो, चतरा, हजारीबाग और लातेहार के साथ उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भी गिरोह की गतिविधियां सामने आती रही हैं।