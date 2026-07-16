मुजफ्फरनगर में कांवड़ियों का तांडव; जीप की साइड लगने पर भड़के, गाड़ी को चकनाचूर किया

मुजफ्फरनगर के पुरकाजी में हरिद्वार से लौट रहे कांवड़ियों की एक प्राइवेट जीप से मामूली टक्कर हो गई। इससे नाराज कांवड़ियों ने जीप में तोड़फोड़ कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थिति संभाल ली। जीप को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी गई है।

मुजफ्फरनगर के पुरकाजी में हरिद्वार से गंगाजल लेकर अपने गंतव्य की ओर लौट रहे कांवड़ियों और एक प्राइवेट जीप के बीच मामूली टक्कर के बाद पुरकाजी क्षेत्र में कुछ देर के लिए तनावपूर्ण स्थिति बन गई। घटना से नाराज कांवड़ियों ने जीप में तोड़फोड़ कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को संभालते हुए कांवड़ियों को शांत कराया और उनकी यात्रा सुचारु रूप से आगे बढ़वाई।जानकारी के अनुसार नोएडा निवासी नितिन, नवीन और प्रिंस हरिद्वार से गंगाजल लेकर लौट रहे थे। जब वे पुरकाजी के लक्सर चौराहे से गुजर रहे थे, तभी एक प्राइवेट जीप की साइड उनकी कांवड़ से टकरा गई।

जीप की साइड लगने पर भड़के कांवड़िए, गाड़ी तोड़ी टक्कर के बाद कांवड़िए आक्रोशित हो गए और विरोध जताते हुए जीप को क्षतिग्रस्त कर दिया। घटना के दौरान मौके पर कुछ समय के लिए अफरातफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही पुरकाजी पुलिस मौके पर पहुंची और हालात पर नियंत्रण पाया। पुलिस अधिकारियों ने कांवड़ियों को समझा-बुझाकर शांत किया तथा उन्हें भरोसा दिलाया कि उनकी यात्रा में किसी प्रकार की बाधा नहीं आने दी जाएगी। इसके बाद कांवड़ियों को सुरक्षित उनके गंतव्य के लिए रवाना कर दिया गया।