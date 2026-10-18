बनारस में बेकाबू हुआ रामलीला का हाथी, महावत को पटका, इलाका सील; गोरखपुर से बुलाई गई टीम

बनारस की प्रसिद्ध और ऐतिहासिक रामनगर की रामलीला का हाथी बेकाबू हो गया। उसने महावत पर हमला बोल दिया। गंभीर रूप से घायल महावत को बीएचयू में भर्ती कराया गया है। वहीं हाथी को काबू में करने के लिए गोरखपुर से टीम बुलाई जा रही है। हाथी को फिलहाल किसी तरह रोके रखने की कोशिश की जा रही है।

वाराणसी (रामनगर), संवाददाता। उत्तर प्रदेश के वाराणसी के रामनगर के पंचवटी मैदान में रविवार सुबह रामलीला में आया हाथी अचानक बेकाबू हो गया। हाथी ने अपने महावत पर हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल महावत को बीएचयू ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है। आनन-फानन में वन विभाग की टीम बुलाई गई। हाथी जहां इधर-उधर घूम रहा है, उस इलाके को सील कर दिया गया है। बेकाबू हाथी को काबू में करने के लिए गोरखपुर से स्पेशल टीम बुलाई जा रही है।

पंचवटी मैदान की ओर जाने वाले रास्ते पर लोगों को रोका गया घटना रविवार सुबह करीब 11 बजे की है। पंचवटी मैदान में हाथी के बेकाबू होने और महावत पर हमला करने की सूचना मिलते ही मौके पर अफरा-तफरी मच गई। स्थिति को देखते हुए पुलिस ने पंचवटी मैदान की ओर जाने वाले रास्ते पर आवागमन रोक दिया है, ताकि कोई व्यक्ति हाथी के करीब न पहुंच सके।

हाथी के सामने फेंका गया गन्ना इंस्पेक्टर संजय मिश्रा ने बताया कि हाथी को नियंत्रित करने के लिए उसके सामने गन्ना फेंका गया। गन्ने में उलझाकर हाथी को एक स्थान पर रोकने का प्रयास किया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए वन विभाग की टीम को भी मौके पर बुलाया जा रहा है, ताकि हाथी को सुरक्षित तरीके से नियंत्रित किया जा सके। रामनगर की प्रसिद्ध रामलीला में भी इसी हाथी का इस्तेमाल होता है। उधर, वन विभाग के पास नियंत्रण संबंधी सामग्री न होने पर गोरखपुर से टीम बुलाई जा रही है।

रामनगर की रामलीला में आज होना है रावण युद्ध वाराणसी के रामनगर में रामलीला का इतिहास करीब 200 साल पुराना बताया जाता है। यह रामलीला आज भी अपनी खास परंपराओं और मंचन के तरीके लिए जानी जाती है। इसे देखने के लिए दूर-दूर से लोग आते हैं। रामनगर की रामलीला में रविवार को रावण युद्ध का मंचन होना है। शनिवार के मंचन में मंदोदरी, विभीषण और कुंभकरण के समझाने का भी रावण पर कोई असर नहीं हुआ। कहते हैं, जब विपत्ति आती है तो मति पहले मर जाती है। रावण के साथ भी यही हुआ। अहंकार के दानव ने उसको आकंठ घेर लिया। वह प्रभु श्रीराम से ही बैर ले बैठा। मंदोदरी, विभीषण और यहां तक कि कुंभकरण ने भी समझाया लेकिन विनाशकाले विपरीत बुद्धि, सब कुछ खो बैठा रावण। मेघनाद के भी काल की भेंट चढ़ने की जानकारी मिली तो वह मूर्छित हो गया। रामलीला के 23वें दिन रावण के दूत बताते हैं कि लक्ष्मण की मूर्छा दूर हो गई है। अपनी सेना की पराजय देख रावण अनेक प्रकार के उपाय से अपने भाई कुंभकरण को नींद से जगाता है।

कुंभकरण सारी कहानी जानने के बाद उसे कहता है कि अब भी अभिमान छोड़ कर राम को भजो, तभी भला होगा। तुमने मुझे जगा कर अच्छा नहीं किया। आओ, अब आखिरी बार गले मिल लूं, अब समय नहीं है। वह युद्ध के लिए रणभूमि में पहुंचा। उसका विशालकाय शरीर देखकर वानर-भालू व्याकुल हो उठे। तब राम खुद कुंभकरण से युद्ध करते हैं और उसका वध कर देते हैं। उसका कटा सिर लंका में जा गिरा जिसे लेकर रावण दहाड़ मार कर रोने लगा।