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रामनवमी पर रामलला का सूर्य तिलक; ललाट पर पड़ीं नीली किरणें, श्रीराम के नारों से गूंजा राम मंदिर

Mar 27, 2026 12:36 pm ISTsandeep हिन्दुस्तान, संवाददाता, अयोध्या
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रामनवमी पर रामलाल का सूर्य तिलक हुआ। इस दौरान ललाट पर नीली किरणें पड़ती रहीं। इस दौरान श्रीराम के नारों से राम मंदिर गूंजता रहा। लाखों की तादात में श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे हैं। पीएम मोदी ने टीवी पर सूर्य तिलक देखा।

रामनवमी पर रामलला का सूर्य तिलक; ललाट पर पड़ीं नीली किरणें, श्रीराम के नारों से गूंजा राम मंदिर

मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम के जन्मोत्सव रामनवमी पर अयोध्या ने एक बार फिर आस्था, श्रद्धा और दिव्यता का अप्रतिम दृश्य प्रस्तुत किया। मध्याह्न ठीक 12 बजे, जब सम्पूर्ण सृष्टि मानो उस पावन क्षण की प्रतीक्षा में वह थम सी गई, तब अखिल ब्रह्माण्ड नायक के अवतरण की भावना के अनुरूप रामलला का प्राकट्य हुआ और उसी क्षण सूर्य की स्वर्णिम किरणों ने उनके मस्तक पर दिव्य सूर्य तिलक अंकित कर दिया। यह दृश्य श्रद्धालुओं के लिए भाव-विभोर कर देने वाला था। रामलला के ललाट पर किरणें पड़ती रहीं। राम मंदिर श्रीराम के नारों से गूंजता था। लाखों की संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहंचे हैं।

रामलला का सूर्य तिलक

सूर्य तिलक की यह अद्भुत व्यवस्था परंपरा और आधुनिक विज्ञान के समन्वय का अनूठा उदाहरण है। विशेष तकनीकी संयोजन के माध्यम से सूर्य की किरणों को इस प्रकार निर्देशित किया गया कि ठीक दोपहर के समय वे भगवान राम के मस्तक पर तिलक के रूप में प्रकट हों। यह क्षण जैसे ही आया, मंदिर परिसर “जय श्रीराम” के उद्घोष से गूंज उठा। राम मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी थी। देश-विदेश से पहुंचे लाखों भक्त अपने आराध्य की एक झलक पाने के लिए घंटों कतारों में खड़े रहे।

पीएम मोदी ने टीवी पर देखा सूर्य तिलक

प्राण-प्रतिष्ठा के बाद रामलला का यह दूसरा सूर्य तिलक है। दोपहर 12 बजे अभिजीत मुहूर्त में रामलला का सूर्य तिलक किया गया। ललाट पर नीली किरणें पड़ीं। पीएम मोदी ने टीवी पर सूर्य तिलक देखा। सूर्य तिलक के साथ ही रामलला का जन्म हो गया। इस दौरान 14 पुजारी गर्भगृह में मौजूद रहे। विशेष पूजा की। इसके बाद आरती हुई। सूर्य तिलक के बाद कुछ देर के लिए रामलला का पट बंद कर दिए गए। अब रामलला को 56 तरह के व्यंजन का भोग लगेगा।

श्रद्धालु बने ऐतिहासिक अवसर के साक्षी

मंदिर प्रशासन ने प्रातः पांच बजे से ही दर्शन-पूजन की सुव्यवस्थित व्यवस्था की थी, जिससे अधिक से अधिक श्रद्धालु इस ऐतिहासिक अवसर के साक्षी बन सकें। पूर्वाह्न लगभग साढ़े दस बजे से भगवान श्रीराम के अभिषेक का सजीव प्रसारण भी विभिन्न माध्यमों से आरंभ हुआ, जिसे देशभर में श्रद्धालुओं ने भावपूर्वक देखा। वैदिक मंत्रोच्चार के मध्य बालक राम के श्रीविग्रह का पंचामृत से अभिषेक किया गया। इस दिव्य अनुष्ठान ने पूरे वातावरण को आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण कर दिया।

रामलला को धारण कराए गए डिजाइनर परिधान

रामलला को इस विशेष अवसर पर नवीन डिजाइनर परिधान धारण कराए गए थे, जिनकी भव्यता और सौम्यता श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर रही थी। इसके साथ ही, उनके लिए विशेष स्वर्णाभूषण भी अर्पित किए गए, जिन्हें मुंबई के एक श्रद्धालु ने भेंट स्वरूप भेजा था। इसी श्रद्धालु द्वारा राम मंदिर के शिखर को भी स्वर्ण मंडित कराया गया है। मध्याह्न के उस पावन क्षण में जब महाआरती संपन्न हुई, तो ऐसा प्रतीत हुआ मानो सम्पूर्ण अयोध्या एक साथ प्रभु श्रीराम के चरणों में नतमस्तक हो गई है। भक्ति और भावनाओं का यह समागम हर हृदय को स्पंदित कर रहा था।

sandeep

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