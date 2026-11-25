समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के अयोध्या दौरे और रामलला के दर्शन पर सस्पेंस खत्म हो गया है। शिवपाल यादव ने भी अखिलेश के दौरे की पुष्टि कर दी। उन्होंने यहां तक कह दिया कि रामलला ने ही अखिलेश को बुलाया है।

अयोध्या, संवाददाता। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व कैबिनेट मंत्री शिवपाल सिंह यादव मंगलवार को अयोध्या में कहा कि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से 2024 में लोकसभा चुनाव में भगवान श्रीराम ने सपा को जिताया है, उसी तरह से 2027 में जिताएंगे। उन्होंने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के अयोध्या आकर रामलला के दर्शन के कार्यक्रम का सस्पेंस भी खत्म कर दिया। कहा कि रामलला ने ही अखिलेश को बुलाया है और वह 12 दिसंबर को आ रहे हैं।

सपा महासचिव पूर्व मंत्री शिवपाल सिंह यादव मंगलवार को अयोध्या पहुंचे थे। हल्कारा का पुरवा में एक दंगल प्रतियोगिता का शुभारंभ करने के बाद सपा के पार्षद लुल्लुर यादव के आवास पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि लोकसभा चुनाव में अवधेश प्रसाद को श्रीराम ने ही जीत दिलायी है। उसी तरह 2027 में भी राम ही जिताएंगे।

उन्होंने कहा कि सपा-कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनते ही राम मंदिर चंदा चोरी और अयोध्या के सभी घोटालों की जांच होगी। अयोध्या के भूमि घोटाले, नजूल जमीन और सरयू के चरित्र बिगाड़ने की जांच होगी। उन्होंने यह भी कहा कि श्रीराम मंदिर में चढ़ावा चोरी से बड़ा अपराध नहीं हो सकता है। इसकी जांच भी कराकर दोषियों पर कार्रवाई होगी।

ओवैसी-चंद्रशेखर से कोई असर नहीं कांग्रेस के साथ गठबंधन को लेकर चर्चा पर शिवपाल ने कहा कि सपा-कांग्रेस गठबंधन को लेकर विचार विमर्श चल रहा है और 2027 का चुनावी दंगल हम जीतेंगे। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सपा सभी को साथ लेकर चलेगी और हमारा लक्ष्य एक ही है भाजपा को हटाना है और अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। उन्होंने कहा कि भाजपा वाले झूठ बोलते हैं और झूठ बोलकर देश को कितना पीछे कर दिया है। कहा कि ओवैसी-चंद्रशेखर गठबंधन का समाजवादी पार्टी पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा कि पार्टी में उनका बड़ा सम्मान है, सम्मान के अनुसार ही उन्हें पद दिया जाएगा।