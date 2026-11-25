रामलला ने ही अखिलेश को बुलाया, 24 में जिताया, 27 में भी जिताएंगे, अयोध्या में बोले शिवपाल
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के अयोध्या दौरे और रामलला के दर्शन पर सस्पेंस खत्म हो गया है। शिवपाल यादव ने भी अखिलेश के दौरे की पुष्टि कर दी। उन्होंने यहां तक कह दिया कि रामलला ने ही अखिलेश को बुलाया है।
अयोध्या, संवाददाता। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व कैबिनेट मंत्री शिवपाल सिंह यादव मंगलवार को अयोध्या में कहा कि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से 2024 में लोकसभा चुनाव में भगवान श्रीराम ने सपा को जिताया है, उसी तरह से 2027 में जिताएंगे। उन्होंने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के अयोध्या आकर रामलला के दर्शन के कार्यक्रम का सस्पेंस भी खत्म कर दिया। कहा कि रामलला ने ही अखिलेश को बुलाया है और वह 12 दिसंबर को आ रहे हैं।
सपा महासचिव पूर्व मंत्री शिवपाल सिंह यादव मंगलवार को अयोध्या पहुंचे थे। हल्कारा का पुरवा में एक दंगल प्रतियोगिता का शुभारंभ करने के बाद सपा के पार्षद लुल्लुर यादव के आवास पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि लोकसभा चुनाव में अवधेश प्रसाद को श्रीराम ने ही जीत दिलायी है। उसी तरह 2027 में भी राम ही जिताएंगे।
उन्होंने कहा कि सपा-कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनते ही राम मंदिर चंदा चोरी और अयोध्या के सभी घोटालों की जांच होगी। अयोध्या के भूमि घोटाले, नजूल जमीन और सरयू के चरित्र बिगाड़ने की जांच होगी। उन्होंने यह भी कहा कि श्रीराम मंदिर में चढ़ावा चोरी से बड़ा अपराध नहीं हो सकता है। इसकी जांच भी कराकर दोषियों पर कार्रवाई होगी।
ओवैसी-चंद्रशेखर से कोई असर नहीं
कांग्रेस के साथ गठबंधन को लेकर चर्चा पर शिवपाल ने कहा कि सपा-कांग्रेस गठबंधन को लेकर विचार विमर्श चल रहा है और 2027 का चुनावी दंगल हम जीतेंगे। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सपा सभी को साथ लेकर चलेगी और हमारा लक्ष्य एक ही है भाजपा को हटाना है और अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। उन्होंने कहा कि भाजपा वाले झूठ बोलते हैं और झूठ बोलकर देश को कितना पीछे कर दिया है। कहा कि ओवैसी-चंद्रशेखर गठबंधन का समाजवादी पार्टी पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा कि पार्टी में उनका बड़ा सम्मान है, सम्मान के अनुसार ही उन्हें पद दिया जाएगा।
गौरतलब है कि अयोध्या से सपा प्रत्याशी पवन पांडेय ने पिछले दिनों कहा था कि अखिलेश यादव 12 दिसंबर को अयोध्या आकर रामलला का दर्शन करेंगे। इसे लेकर अखिलेश से दो बार पूछा गया लेकिन उन्होंने साफ-साफ कुछ नहीं कहा। इससे उनके राम मंदिर जाने को लेकर सस्पेंस बन गया था। आज शिवपाल ने खुद उस सस्पेंस से पर्दा हटा दिया है। अब माना जा रहा है कि जल्द ही अखिलेश के दौरे को लेकर सपा की तैयारियां तेज होंगी।
लेखक के बारे मेंYogesh Yadav
योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।
पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।