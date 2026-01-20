Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsRameez in police custody 50 questions asked to KGMU doctor in 8 hours secrets of Islamic Medicos Group will be revealed
रिमांड पर रमीज; केजीएमयू डॉक्टर से 8 घंटे में दागे गए 50 सवाल, इस्लामिक मेडिकोज ग्रुप का खुलेगा राज!

रिमांड पर रमीज; केजीएमयू डॉक्टर से 8 घंटे में दागे गए 50 सवाल, इस्लामिक मेडिकोज ग्रुप का खुलेगा राज!

संक्षेप:

लखनऊ के मेडिकल कॉलेज केजीएमयू में रेप और धर्मांतरण का आरोपी डॉक्टर रमीज 48 घंटे की पुलिस रिमांड पर आ गया है। लखनऊ की चौक पुलिस ने रिमांड पर लेने के बाद आठ घंटे में उससे 50 सवाल दागे हैं। इसमें इस्लामिक मेडिकोज ग्रुप निशाने पर रहा है।

Jan 20, 2026 06:00 am ISTYogesh Yadav लखनऊ, वरिष्ठ संवाददाता
share Share
Follow Us on

यौनशोषण और धर्मांतरण के आरोपी केजीएमयू के रेजिडेंट डॉक्टर रमीज मलिक को चौक पुलिस ने सोमवार को 48 घंटे की पुलिस कस्टडी रिमांड पर ले लिया। दोपहर उसे करीब एक बजे गोसाईगंज स्थित जिला कारागार से पुलिस ने रिमांड पर लिया। इसके बाद एक सुरक्षित स्थान पर लेकर पहुंची। पुलिस ने रमीज से आठ घंटे में करीब 50 सवाल किए। उससे मुख्य रूप से यह जानने की कोशिश पुलिस करेगी कि कैसे आगरा में इस्लामिक मेडिकोज ग्रुप से जुड़ा? किस इस्लामिक संगठन से वह प्रभावित था? उसकी और दिल्ली विस्फोट कांड के आरोपी परवेज से मिला था अथवा नहीं? मिला तो कहां और कैसे मुलाकात हुई थी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

पुलिस ने यह भी जानने की कोशिश की कि वह कैसे दोनों महिला डॉक्टरों के संपर्क में आया? वह फरारी के दौरान भाग कर किसके संपर्क में रहा? आगरा, बस्ती और अन्य मेडिकल कॉलेज में कौन-कौन लोग उसके संपर्क में थे? इन तमाम बिंदुओं पर पुलिस ने पूछताछ की। पुलिस अब जल्द ही उसे शीशमहल स्थित उसके फ्लैट के साथ ही पीलीभीत के न्योरिया में उसके पैतृक आवास लेकर भी जा सकती है। पुलिस इस स्थलों से साक्ष्य संकलन करेगी। इसके अलावा अगर कोई भी इलेक्ट्रानिक, वैज्ञानिक अथवा अन्य साक्ष्य पुलिस को प्रकरण के संबंध में मिलेंगे तो उन्हें भी विवेचना में शामिल करेगी।

ये भी पढ़ें:KGMU में धर्मांतरण गैंग, डॉक्टर रमीज के जूनियर के निशाने पर थीं 2 हिंदू लड़कियां

यौनशोषण और धर्मांतरण के आरोपी केजीएमयू के रेजिडेंट डॉक्टर रमीज मलिक को चौक पुलिस ने सोमवार को 48 घंटे की पुलिस कस्टडी रिमांड पर ले लिया। दोपहर उसे करीब एक बजे गोसाईगंज स्थित जिला कारागार से पुलिस ने रिमांड पर लिया। इसके बाद एक सुरक्षित स्थान पर लेकर पहुंची। पुलिस ने रमीज से आठ घंटे में करीब 50 सवाल किए। उससे मुख्य रूप से यह जानने की कोशिश पुलिस करेगी कि कैसे आगरा में इस्लामिक मेडिकोज ग्रुप से जुड़ा? किस इस्लामिक संगठन से वह प्रभावित था? उसकी और दिल्ली विस्फोट कांड के आरोपी परवेज से मिला था अथवा नहीं? मिला तो कहां और कैसे मुलाकात हुई थी।

पुलिस ने यह भी जानने की कोशिश की कि वह कैसे दोनों महिला डॉक्टरों के संपर्क में आया? वह फरारी के दौरान भाग कर किसके संपर्क में रहा? आगरा, बस्ती और अन्य मेडिकल कॉलेज में कौन-कौन लोग उसके संपर्क में थे? इन तमाम बिंदुओं पर पुलिस ने पूछताछ की। पुलिस अब जल्द ही उसे शीशमहल स्थित उसके फ्लैट के साथ ही पीलीभीत के न्योरिया में उसके पैतृक आवास लेकर भी जा सकती है। पुलिस इस स्थलों से साक्ष्य संकलन करेगी। इसके अलावा अगर कोई भी इलेक्ट्रानिक, वैज्ञानिक अथवा अन्य साक्ष्य पुलिस को प्रकरण के संबंध में मिलेंगे तो उन्हें भी विवेचना में शामिल करेगी।

रमीज का नेटवर्क खंगाल रही पुलिस, पीड़िता से हो सकता है आमना सामना

पुलिस डॉ. रमीज से पूछताछ कर उसके गिरोह का नेटवर्क खंगाल रही है। इसके साथ ही पीड़िता से भी पुलिस आरोपी का आमना सामना करा सकती है। वह पीड़िता को कहां कहां लेकर गया था? इस संबंध में पूछताछ करेगी। पुलिस उसकी मोबाइल की काल डिटेल्स के आधार पर भी उससे पूछताछ कर रही है।

पुराना मोबाइल तलाशेगी पुलिस

गिरफ्तारी के समय नौ जनवरी को रमीज के पास से पुलिस ने एक मोबाइल बरामद किया था। वह मोबाइल उसका नया था। साक्ष्य मिटाने के लिए उसने पुराना मोबाइल कहीं फेंक दिया था? पुलिस अब वह मोबाइल भी तलाशेगी। उस मोबाइल से पुलिस को गिरोह के संबध में तमाम साक्ष्य मिलने की आशंका है।

यह है मामला

केजीएमयू के पैथालॉजी विभाग में तैनात रेजिडेंट डॉक्टर रमीज मलिक पर महिला रेजिडेंट डॉ. ने शादी का झांसा देकर यौन शोषण और धर्मांतरण का आरोप लगाया था। धर्मांतरण न करने पर रमीज ने शादी से इनकार कर दिया था। इससे त्रस्त होकर महिला डा. ने खुदकुशी की कोशिश की थी। पीड़िता पश्चिम बंगाल के हावड़ा की रहने वाली है। उसने यह भी आरोप लगाया था कि आगरा की रहने वाली एक महिला डॉ. को भी प्रेम जाल में फंसाकर उसका शोषण किया था। फिर धर्मांतरण कराकर रमीज ने उससे फरवरी 2025 में निकाह किया था।

धर्मांतरण के विरोध पर उसका दो बार गर्भपात कराया। वीडियो वायरल करने की धमकी दी थी। इस संबंध में पीड़िता की तहरीर पर चौक कोतवाली में पुलिस ने डॉक्टर रमीज के खिलाफ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने, गर्भपात कराने, धमकी देने, धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम की धारा 2021 के तहत मुकदमा दर्ज किया था। इस मामले में आगरा की महिला डॉ. ने भी कोर्ट में बयान देकर उक्त आरोपों की पुष्टि की थी। इसके बाद पुलिस ने उसके द्वारा दिए गए साक्ष्य और तथ्यों को मुकदमे की विवेचना में शामिल कर दिया था।