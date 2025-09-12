Rambhadracharya controversial statement UP seems like a mini Pakistan and said not able to give justice to Hindu यूपी में मिनी पाकिस्तान लगता है; रामभद्राचार्य का विवादित बयान, बोले-हिंदू धर्म को न्याय नहीं दे पा रहे, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
जगद्गुरु रामभद्राचार्य ने मेरठ में कथा के दौरान कहा कि आज हिंदू संकट में है। हम हिंदू धर्म को उतना न्याय नहीं दे पा रहे हैं। यूपी आकर ऐसा लगता है कि मिनी पाकिस्तान है। रामभद्राचार्य का यह बयान अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

Pawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, मेरठFri, 12 Sep 2025 07:29 PM
यूपी के मेरठ में गुरुवार को जगद्गुरु रामभद्राचार्य ने कथा के दौरान कुछ ऐसा कह गए, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उन्होंने कथा के दौरान कहा कि आज हिंदू संकट में है। हम हिंदू धर्म को उतना न्याय नहीं दे पा रहे हैं। यूपी आकर ऐसा लगता है कि मिनी पाकिस्तान है। रामभद्राचार्य के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।

मेरठ विक्टोरिया पार्क में गुरुवार को रामभद्राचार्य कथा कह रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा, "आज हिंदुओं पर बहुत संकट है, बहुत संकट है, अपने ही देश में हम हिंदू धर्म को उतना न्याय नहीं दे पा रहे हैं। पश्चिमी यूपी में आकर ऐसा लगता है कि ये मिनी पाकिस्तान है। अब हमें मुखर होना है। हम ऐसा नहीं होने देंगे, चाहे जो कुछ हो जाए। इसलिए अब तो प्रत्येक घर में हिंदू धर्म की पाठशाला बनानी ही पड़ेगी। प्रत्येक मां-बाप को अपने बच्चे को हिंदू धर्म की शिक्षा देनी ही पड़ेगी। सनातन धर्म ही ऐसा धर्म है जहां वसुधैव कुटुंबकम कहा जाता है। हम पूरे वसुधैव को ही कुटुंब मानते हैं। हमारा किसी से द्वैष नहीं है। मेरा एक वाक्य है, भूलकर भी हम किसी को न छेड़ेंगे, पर छेड़ने पर हम न किसी को छोड़ेंगे। बहुत सहन कर लिया। हमारे देश को नपुंषक बना दिया गया था। इस बार ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला तो मैंने अपने भाषण में ही कहा था। कि जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर हुआ वह वैद्य की संवत के आधार पर हुआ। जो हमें मार रहा हो, उसे हमें समाप्त ही कर देना चाहिए।"

22 मिनट में पड़ोसी देश को याद आई नानी

रामभद्राचार्य ने आगे कहा कि हमारे निर्दोषों की हत्या की गई। हमने भी प्रसाद दे दिया, उच्च कोटि का प्रसाद दिया। 22 मिनट में पड़ोसी देश की नानी याद आ गई। अब सजग हो जाओ, मैं हिंदू धर्माचार्य हूं। अब मैं नहीं सुनना चाहता कि ओम शांति-शांति, ये पुराना नारा है। नया नारा ओम क्रांति-क्रांति है। इसलिए हमने चित्रकूट में निर्णय ले लिया ऐसा गुरुकुल बनाएंगे। जिसमें सनातन धर्म और वैदिक संस्कृति के प्रत्येक विद्या को पढ़ाएंगे।

