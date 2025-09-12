यूपी में मिनी पाकिस्तान लगता है; रामभद्राचार्य का विवादित बयान, बोले-हिंदू धर्म को न्याय नहीं दे पा रहे

यूपी के मेरठ में गुरुवार को जगद्गुरु रामभद्राचार्य ने कथा के दौरान कुछ ऐसा कह गए, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उन्होंने कथा के दौरान कहा कि आज हिंदू संकट में है। हम हिंदू धर्म को उतना न्याय नहीं दे पा रहे हैं। यूपी आकर ऐसा लगता है कि मिनी पाकिस्तान है। रामभद्राचार्य के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।

मेरठ विक्टोरिया पार्क में गुरुवार को रामभद्राचार्य कथा कह रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा, "आज हिंदुओं पर बहुत संकट है, बहुत संकट है, अपने ही देश में हम हिंदू धर्म को उतना न्याय नहीं दे पा रहे हैं। पश्चिमी यूपी में आकर ऐसा लगता है कि ये मिनी पाकिस्तान है। अब हमें मुखर होना है। हम ऐसा नहीं होने देंगे, चाहे जो कुछ हो जाए। इसलिए अब तो प्रत्येक घर में हिंदू धर्म की पाठशाला बनानी ही पड़ेगी। प्रत्येक मां-बाप को अपने बच्चे को हिंदू धर्म की शिक्षा देनी ही पड़ेगी। सनातन धर्म ही ऐसा धर्म है जहां वसुधैव कुटुंबकम कहा जाता है। हम पूरे वसुधैव को ही कुटुंब मानते हैं। हमारा किसी से द्वैष नहीं है। मेरा एक वाक्य है, भूलकर भी हम किसी को न छेड़ेंगे, पर छेड़ने पर हम न किसी को छोड़ेंगे। बहुत सहन कर लिया। हमारे देश को नपुंषक बना दिया गया था। इस बार ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला तो मैंने अपने भाषण में ही कहा था। कि जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर हुआ वह वैद्य की संवत के आधार पर हुआ। जो हमें मार रहा हो, उसे हमें समाप्त ही कर देना चाहिए।"