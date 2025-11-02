Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsRambhadracharya 80 percent Hindu population 470 MP are needed Parliament only then country will become Hindu nation
यूपी के इस मंदिर में गैर हिंदुओं का प्रवेश रहेगा वर्जित, मंच से जगतगुरु रामभद्राचार्य का ऐलान

संक्षेप: फतेहपुर के रामगंज पक्का तालाब में प्रस्तावित श्री जगन्नाथ धाम मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम में रविवार को पहुंचे तुलसी पीठाधीश्वर जगतगुरु रामभद्राचार्य ने मंच से जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि देश की हिंदू आबादी अस्सी फीसदी होनी चाहिए।

Sun, 2 Nov 2025 08:42 PMDinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, फतेहपुर
फतेहपुर के रामगंज पक्का तालाब में प्रस्तावित श्री जगन्नाथ धाम मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम में रविवार को पहुंचे तुलसी पीठाधीश्वर जगतगुरु रामभद्राचार्य ने मंच बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि इस मंदिर में गैरहिन्दुओं का प्रवेश वर्जित रहेगा। उन्होंने आगे कहा कि देश की हिंदू आबादी अस्सी फीसदी होनी चाहिए, तभी सनातन संस्कृति सुरक्षित रह सकती है। आज हालात ऐसे हैं कि हमारे बच्चों को अपने वेद, शास्त्र और धर्मग्रंथों के नाम तक नहीं पता जबकि मुस्लिम समुदाय का बच्चा-बच्चा कुरान पढ़ता है। संसद में जब अपने 470 सांसद होंगे तब देश हिंदू राष्ट्र बनेगा।

भूमि पूजन कार्यक्रम के बाद मंच पर पहुंचे रामभद्राचार्य ने हिंदू सनातन धर्म पर बोलते हुए कई टिप्पणियां कीं। हिंदू राष्ट्र को लेकर दिए गए उनके बयान ने सियासी हलचल को भी बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा कि जब तक समाज धर्म और संस्कृति से नहीं जुड़ेगा तब तक एकजुटता और आत्मसम्मान की भावना विकसित नहीं हो सकती। लोगों से आह्वान किया कि वे अपने बच्चों को संस्कार और धार्मिक शिक्षा दें ताकि नई पीढ़ी अपने धर्म की जड़ों से जुड़ी रहे। चित्रकूट में एक गुरुकुल बनाने की भी बात कही। जिसमें हिंदू बच्चों को धर्मशास्त्रों की शिक्षा दी जाएगी। इसके लिए कार्यक्रम के आयोजक भाजपा नेता संतोष तिवारी से गुरु दक्षिणा के रूप में चार लाख ईंटों का दान लेने की बात कही। जिस पर उन्होंने हामी भरी।

कार्यक्रम में उन्होंने जगन्नाथ मंदिर निर्माण को धार्मिक जागरण का प्रतीक बताते हुए कहा कि यह मंदिर सिर्फ ईश्वर का धाम नहीं बल्कि हिंदू एकता और सामाजिक समरसता का प्रतीक बनेगा। उन्होंने श्रद्धालुओं से कहा कि मंदिर निर्माण में सभी वर्गों को बढ़-चढ़कर सहयोग करना चाहिए, जिससे फतेहपुर जनपद धर्मनगरी के रूप में प्रतिष्ठित हो सके। इस अवसर पर जगन्नाथपुरी धाम पुरी के मुख्य पुजारी दैतातय भवानी दास जी महाराज भी उपस्थित रहे।

