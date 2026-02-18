रमजान का दिखा चांद, कल रखा जाएगा पहला रोजा, जानें इफ्तार और सहरी टाइम

इबादत के पाक महीने रमजान की शुरुआत हो गई है। बुधवार शाम को रमजान का चांद नजर आते ही मस्जिदों और मोहल्लों में रमजान मुबारक की सदाएं गूंजने लगीं। मस्जिदों में पांच, तीन, दो और सवा पारे की तरावीह की नमाज की शुरू हो गई। गुरुवार को पहला रोजा रखा जाएगा।

चांद दिखते ही चौक, नक्खास, अमीनाबाद और पुरानी शहर की गलियों में लोग एक-दूसरे को मुबारकबाद देने लगे। मस्जिदों में विशेष इंतजाम किए गए हैं, जहां तरावीह की नमाज के लिए इमाम और हाफिज तैयार थे। मरकजी चांद कमेटी के अध्यक्ष मौलाना खालिद रशीद फरंगी और मरकजी शिया चांद कमेटी के अध्यक्ष मौलाना सैफ अब्बास ने रमजान का चांद देखे जाने की तस्दीक की।

सऊदी अरब में 18 फरवरी से रोजे शुरू होने के बाद भारत में एक दिन बाद रमजान शुरू हुए। यह महीना रोजेदारों के लिए संयम, इबादत और नेकी का मौका है। शहर में बाजारों में सेहरी-इफ्तार की तैयारियां जोरों पर हैं, जहां फल, सूखे मेवे, हलवे और पारंपरिक व्यंजनों की बिक्री बढ़ गई है। मुस्लिम समुदाय के लोग दुआएं मांग रहे हैं कि यह रमजान उनके लिए खुशहाली और अमन का पैगाम लेकर आए। लखनऊ में ठंड के मौसम में रमजान 15 साल बाद आया है, जिससे रोजे रखना अपेक्षाकृत आसान रहेगा। उलेमा का कहना है कि इस मौके का फायदा उठाकर ज्यादा से ज्यादा इबादत की जाए।

मौलानाओं के अनुसार इस बार पहला रोजा करीब 13 घंटे 34 मिनट का होगा। मौसम अपेक्षाकृत ठंडा होने से रोजा आसान माना जा रहा है। इस बार सबसे छोटा रोजा 12 घंटे 46 मिनट का रहेगा, जबकि 29वें रोजे की सहरी सुबह 5:02 बजे और इफ्तार शाम 6:31 बजे होगी। साल 2016 में सबसे लंबा रोजा 15 घंटे 45 मिनट का था। प्रयागराज के करेली, अटाला, रसूलपुर, रोशनबाग, नूरुल्ला रोड, चकिया, बहादुरगंज, दरियाबाद, शाहगंज, चौक, खुल्दाबाद, रानीमंडी, कीडगंज, मुट्ठीगंज सहित कई इलाकों की मस्जिदों और दरगाहों में तरावीह के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा कई घरों और गेस्ट हाउसों में भी तरावीह अदा की जाएगी।

बाजार में दिखी रमजान की रौनक रमजान की शुरुआत के साथ लखनऊ के बाजार गुलजार हो गए हैं। चौक, नक्खास, अमीनाबाद और हजरतगंज में भीड़ उमड़ रही है। फल-सब्जी, सूखे मेवे, फलाहारी सामान और इफ्तार के लिए विशेष व्यंजनों की मांग बढ़ी है। शीरमाल, कचौड़ी, फलूदा और फ्रूट चाट की दुकानें चमक रही हैं। रोजेदारों की पसंद को देखते हुए खजूर बाजार में आ गए हैं। इसके कई प्रकार हैं। 100 से लेकर 2000 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। ईरानी 120, कीमिया 280, रब्बी 300, अम्बर 500 कूबा 1100, अजवा, 2000 से 3000 रुपये और चटाई खजूर 100 रुपये किलो है। इसके साथ ही पुराने शहर के खदरा, हुसैनाबाद, अकबरी गेट, नखास, मौलवीगंज, दरगाह, पुल गुलाम हुसैन, नूरबाड़ी, काजमैन हैदरगंज,बजाजा टुरियागंज और कश्मीरी मोहल्ला इलाके के बाजारों में लच्छे की दुकानें सज गई है। यहां 180 से 200 रुपये किलो लच्छे मिल रहे हैं।

नेकी में गुजारे पूरा महीना मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने कहा कि रमजान पूरा महीना नेकी, इबादत और खुदा की याद का है। इसे अच्छे से गुजारने के लिए रोजाना कुरान की तिलावत, तरावीह, तहज्जुद और दुआओं में ज्यादा वक्त दें। गुस्सा, झूठ, गीबत और फिजूलखर्ची से बचें। गरीबों, यतीमों और जरूरतमंदों की मदद करें, सदका दें। सेहरी और इफ्तार में संतुलित भोजन लें, पानी ज्यादा पिएं। यह महीना गुनाहों से तौबा और नेकी के दरवाजे खोलने का है। अल्लाह से दुआ है कि हम सब इसे पूरी इख्लास से गुजारें और नेक अमल करें। रमजान मुबारक, नेकी का ये मौका हाथ से न जाने दें।

इन जिलों में इफ्तार और सहरी की टाइमिंग लखनऊ इफ्तार (19 फरवरी) रोजा गुरुवार

सुन्नी 6:03 बजे, शिया 6:13 बजे

सहरी (20 फरवरी) रोजा शुक्रवार

सुन्नी 5:15 बजे, शिया 5:23 बजे

मेरठ में पहला रोजा इफ्तार

सुन्नी : 6:15 बजे, शिया : 6:26 बजे

दूसरा रोजा सहरी

सुन्नी : 5:29 बजे, शिया : 5:21 बजे

मुरादाबाद में इफ्तार गुरुवार

सुन्नी- 6:11 बजे, शिया-6:23 बजे

सहरी शुक्रवार

सुन्नी- 5:24 बजे, शिया- 5:29 बजे

कानपुर रमजान उल मुबारक (टाइमिंग)

इफ्तार पहला रोजा (गुरुवार)

सुन्नी 06ः05 बजे, शिया: 06ः16 बजे

सहरी दूसरा रोजा (शुक्रवार)

सुन्नी 05ः11 बजे, शिया 04ः31 बजे

बरेली रोजा गुरुवार

इफ्तार (19 फरवरी)

सुन्नी-6-10, शिया-6-19

सहरी शुक्रवार

(20 फरवरी)

सुन्नी-5-20, शिया-5-19