Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

UP Iftar Time Today 8 March: यूपी के प्रमुख शहरों में जानें आज इफ्तार का समय

Mar 08, 2026 02:13 pm ISTSrishti Kunj लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
share Share
Follow Us on

UP Iftar Time Today 8 March: माह-ए-रमजान का रोजा चल रहा है। आज रविवार को अपना रोजा रोजेदार दिन छिपने से पहले खोलेंगे। मस्जिदों और दरगाहों पर सामूहिक रूप से इफ्तार हो रही है। यूपी के शहरों में इफ्तार शाम को होगी। जानें समय।

UP Iftar Time Today 8 March: यूपी के प्रमुख शहरों में जानें आज इफ्तार का समय

UP Iftar Time Today 8 March: ईरान पर हुए हमले और आयतुल्लाह खामेनई की शहादत को लेकर ईद की नमाज काली पट्टी बांधकर पढ़ने की अपील की गई है। शिया चांद कमेटी के अध्यक्ष मौलाना सैफ अब्बास नकवी ने यह अपील की। मौलाना सैफ अब्बास ने कहा कि आयतुल्लाह खामेनेई की शहादत पर ईरान में चालीस दिन के शोक का ऐलान किया गया है। इन्हीं दिनों के दौरान ईद-उल-फितर भी है।

मौलाना ने कहा कि ऐसे समय में हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम अपने ईरानी भाइयों के गम में शरीक हों, साथ ही ईद की नमाज भी अदा करें और शांति के साथ अपना विरोध दर्ज कराएं। उन्होंने अपील की कि ईद-उल-फितर के दिन अपने बाजुओं पर काली पट्टी बांधकर ईद की नमाज अदा करें। वहीं, आज

ये भी पढ़ें:जीएसटी छापेमारी के तनाव में तंबाकू कारोबारी ने दी जान, 30 लाख का लगा था जुर्माना

8 मार्च 2026 को इफ़्तार करने वालों के लिए, यहां जानें यूपी के प्रमुख शहरों में इफ़्तार का समय-

यूपी का राजधानी लखनऊ में सुन्नी के लिए इफ्तार का समय शाम 6.07 बजे है। वहीं शिया लोगों के लिए 6.15 बजे है।

आगरा जिले में सुन्नी के लिए इफ्तार का समय शाम 6.25 बजे है। वहीं शिया लोगों के लिए 6.35 बजे है।

अलीगढ़ जिले में सुन्नी के लिए इफ्तार का समय शाम 6.23 बजे है। वहीं शिया लोगों के लिए 6.31 बजे है।

मेरठ जिले में सुन्नी के लिए इफ्तार का समय शाम 6.26 बजे है। वहीं शिया लोगों के लिए 6.30 बजे है।

ये भी पढ़ें:UP Top News: महीनेभर परिवार को बनाया बंधक, कानपुर में शिया समाज नहीं मनाएगा ईद

कानपुर जिले में सुन्नी के लिए इफ्तार का समय शाम 6.15 बजे है। वहीं शिया लोगों के लिए 6.25 बजे है।

बरेली जिले में सुन्नी के लिए इफ्तार का समय शाम 6.21 बजे है। वहीं शिया लोगों के लिए 6.29 बजे है।

मुरादाबाद जिले में सुन्नी के लिए इफ्तार का समय शाम 6.22 बजे है। वहीं शिया लोगों के लिए 6.33 बजे है।

वाराणसी जिले में सुन्नी के लिए इफ्तार का समय शाम 6.04 बजे है। वहीं शिया लोगों के लिए 6.14 बजे है।

ये भी पढ़ें:'मैं गैर की अमानत...', सुहागरात पर पति से बनाई दूरी; अब ‘मुस्कान कांड’ जैसी धमकी

गोरखपुर जिले में सुन्नी के लिए इफ्तार का समय शाम 6.07 बजे है। वहीं शिया लोगों के लिए 6.16 बजे है।

प्रयागराज जिले में सुन्नी के लिए इफ्तार का समय शाम 6.12 बजे है। वहीं शिया लोगों के लिए 6.20 बजे है।

आजमगढ़ जिले में सुन्नी के लिए इफ्तार का समय शाम 6.05 बजे है। वहीं शिया लोगों के लिए 6.16 बजे है।

रामपुर जिले में सुन्नी के लिए इफ्तार का समय शाम 6.23 बजे है। वहीं शिया लोगों के लिए 6.31 बजे है।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। सृष्टि ने इंडिया न्यूज के साथ भी लंबे समय तक काम किया। 2020 से वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं।

और पढ़ें
Lucknow News Up News UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |