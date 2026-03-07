UP Iftar Time Today 7 March: यूपी के प्रमुख शहरों में जानें आज इफ्तार का समय

UP Iftar Time Today 7 March: माह-ए-रमजान का रोजा चल रहा है। आज शुक्रवार को अपना रोजा रोजेदार दिन छिपने से पहले खोलेंगे। मस्जिदों और दरगाहों पर सामूहिक रूप से इफ्तार हो रही है। यूपी के शहरों में इफ्तार शाम को होगी। जानें समय।

UP Iftar Time Today 7 March: माह-ए-रमजान का बीतता एक-एक दिन ईद के करीब पहुंचा रहा है। लिहाजा अकीदत और इबादत के साथ खुशियां भी बढ़ रही हैं। माह-ए-पाक के तीसरे जुमे को भी यह उत्साह देखा गया। हर उम्र के लोगों में मस्जिदों में बाजमात नमाज अदा करने की ख्वाहिश थी। अकीदतमंदों ने इसे पूरी भी की। नमाज से पूर्व तकरीर में एत्तकाफ पर चर्चा की गई। इस दौरान रमजान पाक के तीसरे अशरे में हर मोहल्ले से कम से कम एक व्यक्ति को एत्तकाफ में बैठने की अपील की गई।

वहीं पांचों वक्त नमाज पढ़ने और कुरआन की तिलावत करने पर भी जोर दिया गया। जुमे की नमाज ज्यादातर मस्जिदों में दिन में 1 बजे होती है। रमजान में दोपहर 12 बजे ही मस्जिदें भर जा रही है। शुक्रवार को ज्ञानवापी, बीबी रजिया, नदेसर स्थित जामा मस्जिद में समय से पहले ही भीड़ हो गई थी। रोजेदार पहले पहुंचकर नफिल नमाज पढ़े तो कई लोगों ने कुरआन की तिलावत की। मुफ्ती-ए-बनारस अब्दुल बातिन नोमानी ने ज्ञानवापी में नमाज से पूर्व एतिकाफ के बारे में बताया।

7 मार्च 2026 को इफ़्तार करने वालों के लिए, यहां जानें यूपी के प्रमुख शहरों में इफ़्तार का समय- यूपी का राजधानी लखनऊ में सुन्नी के लिए इफ्तार का समय शाम 6.06 बजे है। वहीं शिया लोगों के लिए 6.15 बजे है।

आगरा जिले में सुन्नी के लिए इफ्तार का समय शाम 6.24 बजे है। वहीं शिया लोगों के लिए 6.32 बजे है।

अलीगढ़ जिले में सुन्नी के लिए इफ्तार का समय शाम 6.23 बजे है। वहीं शिया लोगों के लिए 6.30 बजे है।

मेरठ जिले में सुन्नी के लिए इफ्तार का समय शाम 6.25 बजे है। वहीं शिया लोगों के लिए 6.30 बजे है।

कानपुर जिले में सुन्नी के लिए इफ्तार का समय शाम 6.14 बजे है। वहीं शिया लोगों के लिए 6.25 बजे है।

बरेली जिले में सुन्नी के लिए इफ्तार का समय शाम 6.21 बजे है। वहीं शिया लोगों के लिए 6.28 बजे है।

मुरादाबाद जिले में सुन्नी के लिए इफ्तार का समय शाम 6.21 बजे है। वहीं शिया लोगों के लिए 6.32 बजे है।

वाराणसी जिले में सुन्नी के लिए इफ्तार का समय शाम 6.03 बजे है। वहीं शिया लोगों के लिए 6.13 बजे है।

गोरखपुर जिले में सुन्नी के लिए इफ्तार का समय शाम 6.06 बजे है। वहीं शिया लोगों के लिए 6.15 बजे है।

प्रयागराज जिले में सुन्नी के लिए इफ्तार का समय शाम 6.12 बजे है। वहीं शिया लोगों के लिए 6.19 बजे है।

आजमगढ़ जिले में सुन्नी के लिए इफ्तार का समय शाम 6.05 बजे है। वहीं शिया लोगों के लिए 6.15 बजे है।