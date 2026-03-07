Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

UP Iftar Time Today 7 March: यूपी के प्रमुख शहरों में जानें आज इफ्तार का समय

Mar 07, 2026 02:21 pm ISTSrishti Kunj लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
share Share
Follow Us on

UP Iftar Time Today 7 March: माह-ए-रमजान का रोजा चल रहा है। आज शुक्रवार को अपना रोजा रोजेदार दिन छिपने से पहले खोलेंगे। मस्जिदों और दरगाहों पर सामूहिक रूप से इफ्तार हो रही है। यूपी के शहरों में इफ्तार शाम को होगी। जानें समय।

UP Iftar Time Today 7 March: यूपी के प्रमुख शहरों में जानें आज इफ्तार का समय

UP Iftar Time Today 7 March: माह-ए-रमजान का बीतता एक-एक दिन ईद के करीब पहुंचा रहा है। लिहाजा अकीदत और इबादत के साथ खुशियां भी बढ़ रही हैं। माह-ए-पाक के तीसरे जुमे को भी यह उत्साह देखा गया। हर उम्र के लोगों में मस्जिदों में बाजमात नमाज अदा करने की ख्वाहिश थी। अकीदतमंदों ने इसे पूरी भी की। नमाज से पूर्व तकरीर में एत्तकाफ पर चर्चा की गई। इस दौरान रमजान पाक के तीसरे अशरे में हर मोहल्ले से कम से कम एक व्यक्ति को एत्तकाफ में बैठने की अपील की गई।

वहीं पांचों वक्त नमाज पढ़ने और कुरआन की तिलावत करने पर भी जोर दिया गया। जुमे की नमाज ज्यादातर मस्जिदों में दिन में 1 बजे होती है। रमजान में दोपहर 12 बजे ही मस्जिदें भर जा रही है। शुक्रवार को ज्ञानवापी, बीबी रजिया, नदेसर स्थित जामा मस्जिद में समय से पहले ही भीड़ हो गई थी। रोजेदार पहले पहुंचकर नफिल नमाज पढ़े तो कई लोगों ने कुरआन की तिलावत की। मुफ्ती-ए-बनारस अब्दुल बातिन नोमानी ने ज्ञानवापी में नमाज से पूर्व एतिकाफ के बारे में बताया।

ये भी पढ़ें:UP Top News: आगरा में संघ-योगी-भाजपा की बैठक, यूपी SIR लिस्ट में कटे 3 करोड़ नाम

7 मार्च 2026 को इफ़्तार करने वालों के लिए, यहां जानें यूपी के प्रमुख शहरों में इफ़्तार का समय-

यूपी का राजधानी लखनऊ में सुन्नी के लिए इफ्तार का समय शाम 6.06 बजे है। वहीं शिया लोगों के लिए 6.15 बजे है।

आगरा जिले में सुन्नी के लिए इफ्तार का समय शाम 6.24 बजे है। वहीं शिया लोगों के लिए 6.32 बजे है।

अलीगढ़ जिले में सुन्नी के लिए इफ्तार का समय शाम 6.23 बजे है। वहीं शिया लोगों के लिए 6.30 बजे है।

मेरठ जिले में सुन्नी के लिए इफ्तार का समय शाम 6.25 बजे है। वहीं शिया लोगों के लिए 6.30 बजे है।

ये भी पढ़ें:यूपी SIR: 2.80 करोड़ मतदाताओं को मिली हरी झंडी, सिर्फ इतने नाम काटे गए

कानपुर जिले में सुन्नी के लिए इफ्तार का समय शाम 6.14 बजे है। वहीं शिया लोगों के लिए 6.25 बजे है।

बरेली जिले में सुन्नी के लिए इफ्तार का समय शाम 6.21 बजे है। वहीं शिया लोगों के लिए 6.28 बजे है।

मुरादाबाद जिले में सुन्नी के लिए इफ्तार का समय शाम 6.21 बजे है। वहीं शिया लोगों के लिए 6.32 बजे है।

वाराणसी जिले में सुन्नी के लिए इफ्तार का समय शाम 6.03 बजे है। वहीं शिया लोगों के लिए 6.13 बजे है।

ये भी पढ़ें:सपा के आबे दे सत्ता में…वीडियो दिखाकर अखिलेश ने BJP को घेरा, बोले- FIR कराएंगे

गोरखपुर जिले में सुन्नी के लिए इफ्तार का समय शाम 6.06 बजे है। वहीं शिया लोगों के लिए 6.15 बजे है।

प्रयागराज जिले में सुन्नी के लिए इफ्तार का समय शाम 6.12 बजे है। वहीं शिया लोगों के लिए 6.19 बजे है।

आजमगढ़ जिले में सुन्नी के लिए इफ्तार का समय शाम 6.05 बजे है। वहीं शिया लोगों के लिए 6.15 बजे है।

रामपुर जिले में सुन्नी के लिए इफ्तार का समय शाम 6.23 बजे है। वहीं शिया लोगों के लिए 6.30 बजे है।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। सृष्टि ने इंडिया न्यूज के साथ भी लंबे समय तक काम किया। 2020 से वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं।

और पढ़ें
Ramadan UP Top News Up News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |