UP Iftar Time Today 6 March: लखनऊ, अलीगढ़, आगरा, मेरठ, प्रयागराज समेत बड़े शहरों में आज इफ्तार का समय
UP Iftar Time Today 6 March: माह-ए-रमजान का रोजा चल रहा है। आज शुक्रवार को अपना रोजा रोजेदार दिन छिपने से पहले खोलेंगे। मस्जिदों और दरगाहों पर सामूहिक रूप से इफ्तार हो रही है। यूपी के शहरों में इफ्तार शाम को होगी। जानें समय।
UP Iftar Time Today 6 March: ईद से पहले अदा की जाने वाली सदक़ा-ए-फित्र की रकम तय कर दी गई है। मुफ्ती-ए-बनारस मुफ्ती अब्दुल बातिन नोमानी ने गुरुवार को इसका ऐलान किया। उन्होंने लोगों से अपील की इसे ईद से पहले से अदा कर दें। इस वर्ष सदक़ा-ए-फित्र के लिए विभिन्न अनाज और खाद्य पदार्थों के आधार पर रकम निर्धारित की गई है। इसमें किसमिस के हिसाब से 3.266 किलोग्राम पर लगभग 1000 रुपये, खजूर के हिसाब से 3.266 किलोग्राम पर करीब 1200 रुपये, जौ के हिसाब से 3.266 किलोग्राम पर करीब 130 रुपये तथा गेहूं के हिसाब से 1.633 किलोग्राम पर लगभग 70 रुपये की रकम तय की गई है। यह सदक़ा गरीबों और जरूरतमंदों तक पहुंचाने का जरिया है, ताकि वे भी ईद की खुशियों में शरीक हो सकें।
28 फरवरी 2026 को इफ़्तार करने वालों के लिए, यहां जानें यूपी के प्रमुख शहरों में इफ़्तार का समय-
यूपी का राजधानी लखनऊ में सुन्नी के लिए इफ्तार का समय शाम 6.13 बजे है। वहीं शिया लोगों के लिए 6.23 बजे है।
आगरा जिले में सुन्नी के लिए इफ्तार का समय शाम 6.24 बजे है। वहीं शिया लोगों के लिए 6.33 बजे है।
अलीगढ़ जिले में सुन्नी के लिए इफ्तार का समय शाम 6.22 बजे है। वहीं शिया लोगों के लिए 6.30 बजे है।
मेरठ जिले में सुन्नी के लिए इफ्तार का समय शाम 6.25 बजे है। वहीं शिया लोगों के लिए 6.29 बजे है।
कानपुर जिले में सुन्नी के लिए इफ्तार का समय शाम 6.14 बजे है। वहीं शिया लोगों के लिए 6.24 बजे है।
बरेली जिले में सुन्नी के लिए इफ्तार का समय शाम 6.20 बजे है। वहीं शिया लोगों के लिए 6.28 बजे है।
मुरादाबाद जिले में सुन्नी के लिए इफ्तार का समय शाम 6.21 बजे है। वहीं शिया लोगों के लिए 6.32 बजे है।
वाराणसी जिले में सुन्नी के लिए इफ्तार का समय शाम 6.03 बजे है। वहीं शिया लोगों के लिए 6.13 बजे है।
गोरखपुर जिले में सुन्नी के लिए इफ्तार का समय शाम 6.06 बजे है। वहीं शिया लोगों के लिए 6.14 बजे है।
प्रयागराज जिले में सुन्नी के लिए इफ्तार का समय शाम 6.11 बजे है। वहीं शिया लोगों के लिए 6.19 बजे है।
आजमगढ़ जिले में सुन्नी के लिए इफ्तार का समय शाम 6.04 बजे है। वहीं शिया लोगों के लिए 6.15 बजे है।
रामपुर जिले में सुन्नी के लिए इफ्तार का समय शाम 6.21 बजे है। वहीं शिया लोगों के लिए 6.32 बजे है।
