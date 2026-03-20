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UP Iftar Time Today 20 March: यूपी के प्रमुख शहरों में जानें आज इफ्तार का समय

Mar 20, 2026 02:10 pm ISTSrishti Kunj लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
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UP Iftar Time Today 20 March: माह-ए-रमजान का रोजा चल रहा है। आज शुक्रवार को अपना रोजा रोजेदार दिन छिपने से पहले खोलेंगे। मस्जिदों और दरगाहों पर सामूहिक रूप से इफ्तार हो रही है। यूपी के शहरों में इफ्तार शाम को होगी। जानें समय।

UP Iftar Time Today 20 March: यूपी के प्रमुख शहरों में जानें आज इफ्तार का समय

UP Iftar Time Today 20 March: ईद उल फितर का चांद गुरुवार को नजर नहीं आया। अब शुक्रवार को अलविदा और शनिवार को ईद होगी। अलविदा के ही दिन चांद रात मनाई जाएगी। वर्ष 2023 में भी अलविदा के ठीक बाद ईद पड़ी थी। गुरुवार की रात बाजारों में ईद की रौनक दिखने लगी। बाजारों में दिन में ही नहीं रात भर चहल पहल रही।

ईद का चांद नजर न आने पर तय हो गया कि ईद की नमाज शनिवार को अदा की जाएगी। पर रमजान का अंतिम शुक्रवार होने के कारण अलविदा की नमाज फिर पढ़ी जाएगी। मस्जिदों में अलविदा की नमाज दो बार अदा की जाएगी। छोटी बड़ी ईदगाहों में भी दिन भर तैयारियां चलती रहीं। कब कहां किस वक्त नमाज अदा की जाएगी इसके लिए ऐलान शुरू कर दिए गए। मस्जिदों में ईद की नमाज काली पट्टी बांध कर पढ़ने की अपील की है। आज 30 वां रोजा है। वहीं, आज

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20 मार्च 2026 को इफ़्तार करने वालों के लिए, यहां जानें यूपी के प्रमुख शहरों में इफ़्तार का समय-

यूपी का राजधानी लखनऊ में सुन्नी के लिए इफ्तार का समय शाम 6.13 बजे है। वहीं शिया लोगों के लिए 6.27 बजे है।

आगरा जिले में सुन्नी के लिए इफ्तार का समय शाम 6.32 बजे है। वहीं शिया लोगों के लिए 6.42 बजे है।

अलीगढ़ जिले में सुन्नी के लिए इफ्तार का समय शाम 6.32 बजे है। वहीं शिया लोगों के लिए 6.38 बजे है।

मेरठ जिले में सुन्नी के लिए इफ्तार का समय शाम 6.33 बजे है। वहीं शिया लोगों के लिए 6.42 बजे है।

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कानपुर जिले में सुन्नी के लिए इफ्तार का समय शाम 6.22 बजे है। वहीं शिया लोगों के लिए 6.32 बजे है।

बरेली जिले में सुन्नी के लिए इफ्तार का समय शाम 6.27 बजे है। वहीं शिया लोगों के लिए 6.35 बजे है।

मुरादाबाद जिले में सुन्नी के लिए इफ्तार का समय शाम 6.29 बजे है। वहीं शिया लोगों के लिए 6.40 बजे है।

वाराणसी जिले में सुन्नी के लिए इफ्तार का समय शाम 6.10 बजे है। वहीं शिया लोगों के लिए 6.20 बजे है।

गोरखपुर जिले में सुन्नी के लिए इफ्तार का समय शाम 6.14 बजे है। वहीं शिया लोगों के लिए 6.22 बजे है।

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प्रयागराज जिले में सुन्नी के लिए इफ्तार का समय शाम 6.18 बजे है। वहीं शिया लोगों के लिए 6.25 बजे है।

आजमगढ़ जिले में सुन्नी के लिए इफ्तार का समय शाम 6.11 बजे है। वहीं शिया लोगों के लिए 6.22 बजे है।

रामपुर जिले में सुन्नी के लिए इफ्तार का समय शाम 6.30 बजे है। वहीं शिया लोगों के लिए 6.37 बजे है।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। सृष्टि ने इंडिया न्यूज के साथ भी लंबे समय तक काम किया। 2020 से वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं।

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