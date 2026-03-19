UP Iftar Time Today 19 March: यूपी के प्रमुख शहरों में जानें आज इफ्तार का समय
UP Iftar Time Today 19 March: माह-ए-रमजान का रोजा चल रहा है। आज गुरुवार को अपना रोजा रोजेदार दिन छिपने से पहले खोलेंगे। मस्जिदों और दरगाहों पर सामूहिक रूप से इफ्तार हो रही है। यूपी के शहरों में इफ्तार शाम को होगी। जानें समय।
UP Iftar Time Today 19 March: ईद-उल-फित्र की तैयारियां पूरी हो गई हैं। गुरुवार को ईद का चांद देखा जाएगा। मौलाना ने कहा कि यदि 19 मार्च को चांद नजर आ गया तो 20 मार्च को, अन्यथा 21 मार्च को ईद-उल-फित्र मनाई जाएगी। इसका ऐलान 19 मार्च की शाम साढ़े सात बजे कर दिया जाएगा। मौलाना ने कहा, ईदगाह में ईद की नमाज सुबह दस बजे होगी।
ईदगाह में औरतों की नमाज के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। ईद को लेकर बाजारों में रौनक बढ़ गई है। शहर के सभी प्रमुख बाजारों में देर रात तक खरीदारी हो रही है।इस बीच शहर की मस्जिदों में होने वाली ईद की नमाज का वक्ता जारी कर दिया गया है। आज 29वां रोजा है। वहीं, आज
19 मार्च 2026 को इफ़्तार करने वालों के लिए, यहां जानें यूपी के प्रमुख शहरों में इफ़्तार का समय-
यूपी का राजधानी लखनऊ में सुन्नी के लिए इफ्तार का समय शाम 6.15 बजे है। वहीं शिया लोगों के लिए 6.26 बजे है।
आगरा जिले में सुन्नी के लिए इफ्तार का समय शाम 6.31 बजे है। वहीं शिया लोगों के लिए 6.41 बजे है।
अलीगढ़ जिले में सुन्नी के लिए इफ्तार का समय शाम 6.30 बजे है। वहीं शिया लोगों के लिए 6.37 बजे है।
मेरठ जिले में सुन्नी के लिए इफ्तार का समय शाम 6.33 बजे है। वहीं शिया लोगों के लिए 6.40 बजे है।
कानपुर जिले में सुन्नी के लिए इफ्तार का समय शाम 6.21 बजे है। वहीं शिया लोगों के लिए 6.32 बजे है।
बरेली जिले में सुन्नी के लिए इफ्तार का समय शाम 6.27 बजे है। वहीं शिया लोगों के लिए 6.35 बजे है।
मुरादाबाद जिले में सुन्नी के लिए इफ्तार का समय शाम 6.29 बजे है। वहीं शिया लोगों के लिए 6.39 बजे है।
वाराणसी जिले में सुन्नी के लिए इफ्तार का समय शाम 6.09 बजे है। वहीं शिया लोगों के लिए 6.19 बजे है।
गोरखपुर जिले में सुन्नी के लिए इफ्तार का समय शाम 6.13 बजे है। वहीं शिया लोगों के लिए 6.21 बजे है।
प्रयागराज जिले में सुन्नी के लिए इफ्तार का समय शाम 6.18 बजे है। वहीं शिया लोगों के लिए 6.25 बजे है।
आजमगढ़ जिले में सुन्नी के लिए इफ्तार का समय शाम 6.11 बजे है। वहीं शिया लोगों के लिए 6.22 बजे है।
रामपुर जिले में सुन्नी के लिए इफ्तार का समय शाम 6.29 बजे है। वहीं शिया लोगों के लिए 6.37 बजे है।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। सृष्टि ने इंडिया न्यूज के साथ भी लंबे समय तक काम किया। 2020 से वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं।और पढ़ें