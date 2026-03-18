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UP Iftar Time Today 18 March: यूपी के प्रमुख शहरों में जानें आज इफ्तार का समय

Mar 18, 2026 02:31 pm ISTSrishti Kunj लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
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UP Iftar Time Today 18 March: माह-ए-रमजान का रोजा चल रहा है। आज बुधवार को अपना रोजा रोजेदार दिन छिपने से पहले खोलेंगे। मस्जिदों और दरगाहों पर सामूहिक रूप से इफ्तार हो रही है। यूपी के शहरों में इफ्तार शाम को होगी। जानें समय।

UP Iftar Time Today 18 March: यूपी के प्रमुख शहरों में जानें आज इफ्तार का समय

UP Iftar Time Today 18 March: यूपी के शहरों की जामा मस्जिद में मंगलवार को 27 वीं की रात में तरावीह मुकम्मल हो गई। मस्जिदों में रोजेदारों को कुरान-ए-पाक के पारों को पढ़ाया। अलग-अलग शहरों में सामूहिक रोजा इफ्तार का आयोजन किया जा रहा है। लोगों से आपसी प्रेम व भाईचारे, सद्भाव से त्योहार मिलजुल कर मनाने की अपील की गई है।

ईरान युद्ध के कारण बनी अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों के बीच एलपीजी आपूर्ति को लेकर चिंता का माहौल बनता दिख रहा है। गैस की किल्लत के चलते इफ्तारी में तरह तरह के तले पकवान गायब हो गए है उनकी जगह फलों ने ले ली है। पाक माह रमजान में देसी फलों के साथ विदेशी फल भी रोजेदारों के दस्तरख्वान की शोभा बढ़ा रहे हैं। आज 28वां रोजा है। वहीं, आज

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18 मार्च 2026 को इफ़्तार करने वालों के लिए, यहां जानें यूपी के प्रमुख शहरों में इफ़्तार का समय-

यूपी का राजधानी लखनऊ में सुन्नी के लिए इफ्तार का समय शाम 6.12 बजे है। वहीं शिया लोगों के लिए 6.26 बजे है।

आगरा जिले में सुन्नी के लिए इफ्तार का समय शाम 6.31 बजे है। वहीं शिया लोगों के लिए 6.41 बजे है।

अलीगढ़ जिले में सुन्नी के लिए इफ्तार का समय शाम 6.29 बजे है। वहीं शिया लोगों के लिए 6.37 बजे है।

मेरठ जिले में सुन्नी के लिए इफ्तार का समय शाम 6.32 बजे है। वहीं शिया लोगों के लिए 6.41 बजे है।

कानपुर जिले में सुन्नी के लिए इफ्तार का समय शाम 6.21 बजे है। वहीं शिया लोगों के लिए 6.31 बजे है।

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बरेली जिले में सुन्नी के लिए इफ्तार का समय शाम 6.26 बजे है। वहीं शिया लोगों के लिए 6.34 बजे है।

मुरादाबाद जिले में सुन्नी के लिए इफ्तार का समय शाम 6.28 बजे है। वहीं शिया लोगों के लिए 6.35 बजे है।

वाराणसी जिले में सुन्नी के लिए इफ्तार का समय शाम 6.09 बजे है। वहीं शिया लोगों के लिए 6.19 बजे है।

गोरखपुर जिले में सुन्नी के लिए इफ्तार का समय शाम 6.12 बजे है। वहीं शिया लोगों के लिए 6.21 बजे है।

प्रयागराज जिले में सुन्नी के लिए इफ्तार का समय शाम 6.17 बजे है। वहीं शिया लोगों के लिए 6.25 बजे है।

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आजमगढ़ जिले में सुन्नी के लिए इफ्तार का समय शाम 6.09 बजे है। वहीं शिया लोगों के लिए 6.19 बजे है।

रामपुर जिले में सुन्नी के लिए इफ्तार का समय शाम 6.29 बजे है। वहीं शिया लोगों के लिए 6.36 बजे है।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। सृष्टि ने इंडिया न्यूज के साथ भी लंबे समय तक काम किया। 2020 से वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं।

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