UP Iftar Time Today 15 March: यूपी के प्रमुख शहरों में जानें आज इफ्तार का समय
UP Iftar Time Today 15 March: माह-ए-रमजान का रोजा चल रहा है। आज रविवार को अपना रोजा रोजेदार दिन छिपने से पहले खोलेंगे। मस्जिदों और दरगाहों पर सामूहिक रूप से इफ्तार हो रही है। यूपी के शहरों में इफ्तार शाम को होगी। जानें समय।
UP Iftar Time Today 15 March: रमजान में की गई इबादत व नेकी का सवाब कई गुना बढ़ कर मिलता है, इसीलिए अल्लाह के बंदे रोजा, नमाज, जकात, सदका-ए-फित्र, एतिकाफ आदि के जरिए खूब नेकी बटोर रहे हैं। रोजेदारों द्वारा शबे कद्र की ताक रातों में इबादत की जा रही है। कुरआन-ए-पाक की तिलावत मस्जिद व घरों में जारी है। पुरुषों की तरह औरतें इबादत संग किचन व बाजार की जिम्मेदारी निभा रही हैं। भाईचारगी बढ़ाने को सामूहिक इफ्तार की दावतें हर जगह आम हैं।
ईद की नमाज सुबह आठ बजे
काजी ने ईदगाह में ईद-उल-फितर की नमाज के समय का ऐलान कर दिया। बताया कि 19 मार्च को चांद नजर आया तो ईद का त्योहार 20 मार्च को मनाया जा सकता है। ईद की नमाज शाही ईदगाह में सुबह आठ बजे होगी। ईद की नमाज शहर काजी अदा कराएंगे।
आज 25वां रोजा है।
वहीं, आज 15 मार्च 2026 को इफ़्तार करने वालों के लिए, यहां जानें यूपी के प्रमुख शहरों में इफ़्तार का समय-
यूपी का राजधानी लखनऊ में सुन्नी के लिए इफ्तार का समय शाम 6.12 बजे है। वहीं शिया लोगों के लिए 6.24 बजे है।
आगरा जिले में सुन्नी के लिए इफ्तार का समय शाम 6.30 बजे है। वहीं शिया लोगों के लिए 6.40 बजे है।
अलीगढ़ जिले में सुन्नी के लिए इफ्तार का समय शाम 6.28 बजे है। वहीं शिया लोगों के लिए 6.35 बजे है।
मेरठ जिले में सुन्नी के लिए इफ्तार का समय शाम 6.30 बजे है। वहीं शिया लोगों के लिए 6.34 बजे है।
कानपुर जिले में सुन्नी के लिए इफ्तार का समय शाम 6.19 बजे है। वहीं शिया लोगों के लिए 6.30 बजे है।
बरेली जिले में सुन्नी के लिए इफ्तार का समय शाम 6.24 बजे है। वहीं शिया लोगों के लिए 6.33 बजे है।
मुरादाबाद जिले में सुन्नी के लिए इफ्तार का समय शाम 6.26 बजे है। वहीं शिया लोगों के लिए 6.38 बजे है।
वाराणसी जिले में सुन्नी के लिए इफ्तार का समय शाम 6.09 बजे है। वहीं शिया लोगों के लिए 6.20 बजे है।
गोरखपुर जिले में सुन्नी के लिए इफ्तार का समय शाम 6.10 बजे है। वहीं शिया लोगों के लिए 6.19 बजे है।
प्रयागराज जिले में सुन्नी के लिए इफ्तार का समय शाम 6.16 बजे है। वहीं शिया लोगों के लिए 6.25 बजे है।
आजमगढ़ जिले में सुन्नी के लिए इफ्तार का समय शाम 6.09 बजे है। वहीं शिया लोगों के लिए 6.20 बजे है।
रामपुर जिले में सुन्नी के लिए इफ्तार का समय शाम 6.27 बजे है। वहीं शिया लोगों के लिए 6.35 बजे है।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। सृष्टि ने इंडिया न्यूज के साथ भी लंबे समय तक काम किया। 2020 से वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं।और पढ़ें