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UP Iftar Time Today 14 March: यूपी के प्रमुख शहरों में जानें आज इफ्तार का समय

Mar 14, 2026 02:31 pm ISTSrishti Kunj लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
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UP Iftar Time Today 14 March: माह-ए-रमजान का रोजा चल रहा है। आज शनिवार को अपना रोजा रोजेदार दिन छिपने से पहले खोलेंगे। मस्जिदों और दरगाहों पर सामूहिक रूप से इफ्तार हो रही है। यूपी के शहरों में इफ्तार शाम को होगी। जानें समय।

UP Iftar Time Today 14 March: यूपी के प्रमुख शहरों में जानें आज इफ्तार का समय

UP Iftar Time Today 14 March: यूपी के कई शहरों गलियों में इफ्तार और सहरी की रौनक अपनी साख के लिए जानी जाती है, लेकिन इस साल रसोई गैस की बचत और बढ़ती महंगाई ने शहर के दस्तरख्वान की तस्वीर पूरी तरह बदल दी है। रोजेदारों ने बताया कि पहले इफ्तार के समय रसोई में घंटों तक पकौड़ियां, समोसे और चना-चाट तैयार होती थी, जिसमें गैस की भारी खपत होती थी। अब रोजेदारों ने तली-भुनी चीजों से किनारा कर लिया है। गैस बचाने के चक्कर में अब दस्तरख्वान पर पकौड़ियों की जगह तरबूज, पपीता और केले जैसे फलों ने ले ली है।

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रेडीमेड चीजें लाना आसान

रोजेदारों ने बताया कि सहरी में अब पराठे और रोटियां बनाने का चलन कम हो गया है। गैस की किल्लत के कारण अब परिवार सूतफेनी, खजला और बंद-मक्खन को तरजीह दे रहा है। बाजार से रेडीमेड सामान लाना आसान है।

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आज 24वां रोजा है। वहीं, आज

14 मार्च 2026 को इफ़्तार करने वालों के लिए, यहां जानें यूपी के प्रमुख शहरों में इफ़्तार का समय-

यूपी का राजधानी लखनऊ में सुन्नी के लिए इफ्तार का समय शाम 6.12 बजे है। वहीं शिया लोगों के लिए 6.23 बजे है।

आगरा जिले में सुन्नी के लिए इफ्तार का समय शाम 6.28 बजे है। वहीं शिया लोगों के लिए 6.38 बजे है।

अलीगढ़ जिले में सुन्नी के लिए इफ्तार का समय शाम 6.27 बजे है। वहीं शिया लोगों के लिए 6.34 बजे है।

मेरठ जिले में सुन्नी के लिए इफ्तार का समय शाम 6.30 बजे है। वहीं शिया लोगों के लिए 6.32 बजे है।

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कानपुर जिले में सुन्नी के लिए इफ्तार का समय शाम 6.18 बजे है। वहीं शिया लोगों के लिए 6.29 बजे है।

बरेली जिले में सुन्नी के लिए इफ्तार का समय शाम 6.24 बजे है। वहीं शिया लोगों के लिए 6.32 बजे है।

मुरादाबाद जिले में सुन्नी के लिए इफ्तार का समय शाम 6.26 बजे है। वहीं शिया लोगों के लिए 6.35 बजे है।

वाराणसी जिले में सुन्नी के लिए इफ्तार का समय शाम 6.08 बजे है। वहीं शिया लोगों के लिए 6.19 बजे है।

गोरखपुर जिले में सुन्नी के लिए इफ्तार का समय शाम 6.10 बजे है। वहीं शिया लोगों के लिए 6.19 बजे है।

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प्रयागराज जिले में सुन्नी के लिए इफ्तार का समय शाम 6.15 बजे है। वहीं शिया लोगों के लिए 6.23x बजे है।

आजमगढ़ जिले में सुन्नी के लिए इफ्तार का समय शाम 6.08 बजे है। वहीं शिया लोगों के लिए 6.19 बजे है।

रामपुर जिले में सुन्नी के लिए इफ्तार का समय शाम 6.26 बजे है। वहीं शिया लोगों के लिए 6.34 बजे है।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। सृष्टि ने इंडिया न्यूज के साथ भी लंबे समय तक काम किया। 2020 से वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं।

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