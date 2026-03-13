Hindustan Hindi News
UP Iftar Time Today 13 March: यूपी के प्रमुख शहरों में जानें आज इफ्तार का समय

Mar 13, 2026 02:13 pm ISTSrishti Kunj लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
UP Iftar Time Today 13 March: माह-ए-रमजान का रोजा चल रहा है। आज शुक्रवार को अपना रोजा रोजेदार दिन छिपने से पहले खोलेंगे। मस्जिदों और दरगाहों पर सामूहिक रूप से इफ्तार हो रही है। यूपी के शहरों में इफ्तार शाम को होगी। जानें समय।

UP Iftar Time Today 13 March: मुकद्दस रमजान माह का आज चौथा जुमा है। माना जा रहा है कि यह अलविदा जुमा है। आज अलविदा जुमा मनाकर ही नमाज अदा की गई। इस बार 30वां रोजा शुक्रवार 20 मार्च को मुकम्मल होगा। गुरुवार 19 मार्च को चांद दिखाई दिया तो 20 मार्च को ईद मनेगी। चांद 19 मार्च को नजर नहीं आया तो 20 मार्च को मुकद्दस रमजान महीने का 30वां रोजा होगा और यह अलविदा जुमा होगा।

21 मार्च को ईद उल फितर का त्योहार मनाया जाएगा। पैगंबर मोहम्मद साहब ने आखिरी दस रातों की ताक रातों 21, 23, 25, 27, 29 में शब-ए-कद्र को तलाशने के लिए कहा है, जिसमें 23वीं शब अत्यंत महत्वपूर्ण है। कारी शफीकुर्रहमान कासमी ने कहा कि इन ताक रातों में नवाफिल नमाज, कुरआन ए पाक की तिलावत और दुआओं का एहतमाम करना चाहिए। आज 23वां रोजा है। वहीं, आज

13 मार्च 2026 को इफ़्तार करने वालों के लिए, यहां जानें यूपी के प्रमुख शहरों में इफ़्तार का समय-

यूपी का राजधानी लखनऊ में सुन्नी के लिए इफ्तार का समय शाम 6.16 बजे है। वहीं शिया लोगों के लिए 6.27 बजे है।

आगरा जिले में सुन्नी के लिए इफ्तार का समय शाम 6.29 बजे है। वहीं शिया लोगों के लिए 6.39 बजे है।

अलीगढ़ जिले में सुन्नी के लिए इफ्तार का समय शाम 6.27 बजे है। वहीं शिया लोगों के लिए 6.33 बजे है।

मेरठ जिले में सुन्नी के लिए इफ्तार का समय शाम 6.29 बजे है। वहीं शिया लोगों के लिए 6.33 बजे है।

कानपुर जिले में सुन्नी के लिए इफ्तार का समय शाम 6.18 बजे है। वहीं शिया लोगों के लिए 6.29 बजे है।

बरेली जिले में सुन्नी के लिए इफ्तार का समय शाम 6.23 बजे है। वहीं शिया लोगों के लिए 6.32 बजे है।

मुरादाबाद जिले में सुन्नी के लिए इफ्तार का समय शाम 6.25 बजे है। वहीं शिया लोगों के लिए 6.36 बजे है।

वाराणसी जिले में सुन्नी के लिए इफ्तार का समय शाम 6.06 बजे है। वहीं शिया लोगों के लिए 6.16 बजे है।

गोरखपुर जिले में सुन्नी के लिए इफ्तार का समय शाम 6.09 बजे है। वहीं शिया लोगों के लिए 6.18 बजे है।

प्रयागराज जिले में सुन्नी के लिए इफ्तार का समय शाम 6.15 बजे है। वहीं शिया लोगों के लिए 6.22 बजे है।

आजमगढ़ जिले में सुन्नी के लिए इफ्तार का समय शाम 6.08 बजे है। वहीं शिया लोगों के लिए 6.18 बजे है।

रामपुर जिले में सुन्नी के लिए इफ्तार का समय शाम 6.26 बजे है। वहीं शिया लोगों के लिए 6.34 बजे है।

