UP Iftar Time Today 12 March: यूपी के प्रमुख शहरों में जानें आज इफ्तार का समय

Mar 12, 2026 02:11 pm ISTSrishti Kunj लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
UP Iftar Time Today 12 March: माह-ए-रमजान का रोजा चल रहा है। आज गुरुवार को अपना रोजा रोजेदार दिन छिपने से पहले खोलेंगे। मस्जिदों और दरगाहों पर सामूहिक रूप से इफ्तार हो रही है। यूपी के शहरों में इफ्तार शाम को होगी। जानें समय।

UP Iftar Time Today 12 March: अमीर-उल-मोमेनीन हजरत अली की शहादत की याद में बुधवार को इमाम के ताबूत का जुलूस निकाला गया। लखनऊ में ताबूत को कत्लगाह में या अली मौला-हैदर मौला की सदाओं के बीच दफ्न किया गया। इसी के साथ तीन दिन से चल रहा गम खत्म हुआ।

19वीं रमजान को जब हजरत अली नमाज पढ़ने के दौरान सजदे में थे तो अब्दुर्रहमान इब्ने मुल्जिम ने उनके सिर पर जहर से बुझी तलवार से हमला किया था, जिससे वह जख्मी हो गये थे और 21वीं रमजान को उनकी शहादत हो गई थी। हर घर मजलिसें हुईं और हैदर मौला-या अली मौला कि सदाएं गूंजती रहीं। अजादार काले लिबास पहन एक मजलिस से दूसरी मजलिस में शामिल हुए। अभी इबादत जारी रहेगी। राज 22वां रोजा है। वहीं, आज

12 मार्च 2026 को इफ़्तार करने वालों के लिए, यहां जानें यूपी के प्रमुख शहरों में इफ़्तार का समय-

यूपी का राजधानी लखनऊ में सुन्नी के लिए इफ्तार का समय शाम 6.09 बजे है। वहीं शिया लोगों के लिए 6.23 बजे है।

आगरा जिले में सुन्नी के लिए इफ्तार का समय शाम 6.27 बजे है। वहीं शिया लोगों के लिए 6.32 बजे है।

अलीगढ़ जिले में सुन्नी के लिए इफ्तार का समय शाम 6.26 बजे है। वहीं शिया लोगों के लिए 6.33 बजे है।

मेरठ जिले में सुन्नी के लिए इफ्तार का समय शाम 6.28 बजे है। वहीं शिया लोगों के लिए 6.33 बजे है।

कानपुर जिले में सुन्नी के लिए इफ्तार का समय शाम 6.17 बजे है। वहीं शिया लोगों के लिए 6.28 बजे है।

बरेली जिले में सुन्नी के लिए इफ्तार का समय शाम 6.23 बजे है। वहीं शिया लोगों के लिए 6.31 बजे है।

मुरादाबाद जिले में सुन्नी के लिए इफ्तार का समय शाम 6.24 बजे है। वहीं शिया लोगों के लिए 6.35 बजे है।

वाराणसी जिले में सुन्नी के लिए इफ्तार का समय शाम 6.06 बजे है। वहीं शिया लोगों के लिए 6.16 बजे है।

गोरखपुर जिले में सुन्नी के लिए इफ्तार का समय शाम 6.09 बजे है। वहीं शिया लोगों के लिए 6.18 बजे है।

प्रयागराज जिले में सुन्नी के लिए इफ्तार का समय शाम 6.14 बजे है। वहीं शिया लोगों के लिए 6.22 बजे है।

आजमगढ़ जिले में सुन्नी के लिए इफ्तार का समय शाम 6.07 बजे है। वहीं शिया लोगों के लिए 6.18 बजे है।

रामपुर जिले में सुन्नी के लिए इफ्तार का समय शाम 6.25 बजे है। वहीं शिया लोगों के लिए 6.32 बजे है।

