UP Iftar Time Today 11 March: यूपी के प्रमुख शहरों में जानें आज इफ्तार का समय

Mar 11, 2026 02:16 pm ISTSrishti Kunj लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
UP Iftar Time Today 11 March: माह-ए-रमजान का रोजा चल रहा है। आज बुधवार को अपना रोजा रोजेदार दिन छिपने से पहले खोलेंगे। मस्जिदों और दरगाहों पर सामूहिक रूप से इफ्तार हो रही है। यूपी के शहरों में इफ्तार शाम को होगी। जानें समय।

UP Iftar Time Today 11 March: रमजान महीने के 20वें रोजे से मंगलवार को 21वीं शब ए कद्र की रात शुरु हुई। 21, 23, 25, 27 व 29 की रात को शब ए कद्र मानी जाती है। इन्हीं एक रात में कुरान का आना कहा गया है। इसके चलते रोजेदार इन रातों में विशेष इबादत करते हैं। समाजसेवी गुलजार अहमद ने बताया कि ये मुख्य रातें मानी जाती है। रातभर इबादत का दौर चलता है।

शब-ए-कद्र में खास तौर से माफी की दुआ मांगी जाती है। इन रातों में किसी तरह नाफरमानी नहीं होनी चाहिए। ऑल इंडिया शिया फाउंडेशन के राष्ट्रीय प्रचारक समर अब्बास नकवी ने बताया कि शिया समाज 20वें रोजे की रात 21वें रमजाम को हजरत अली का ताबूत निकाला जाता है। आज रातभर इबादत होगी। वहीं, आज

11 मार्च 2026 को इफ़्तार करने वालों के लिए, यहां जानें यूपी के प्रमुख शहरों में इफ़्तार का समय-

यूपी का राजधानी लखनऊ में सुन्नी के लिए इफ्तार का समय शाम 6.08 बजे है। वहीं शिया लोगों के लिए 6.23 बजे है।

आगरा जिले में सुन्नी के लिए इफ्तार का समय शाम 6.26 बजे है। वहीं शिया लोगों के लिए 6.31 बजे है।

अलीगढ़ जिले में सुन्नी के लिए इफ्तार का समय शाम 6.26 बजे है। वहीं शिया लोगों के लिए 6.32 बजे है।

मेरठ जिले में सुन्नी के लिए इफ्तार का समय शाम 6.28 बजे है। वहीं शिया लोगों के लिए 6.32 बजे है।

कानपुर जिले में सुन्नी के लिए इफ्तार का समय शाम 6.17 बजे है। वहीं शिया लोगों के लिए 6.27 बजे है।

बरेली जिले में सुन्नी के लिए इफ्तार का समय शाम 6.22 बजे है। वहीं शिया लोगों के लिए 6.31 बजे है।

मुरादाबाद जिले में सुन्नी के लिए इफ्तार का समय शाम 6.24 बजे है। वहीं शिया लोगों के लिए 6.35 बजे है।

वाराणसी जिले में सुन्नी के लिए इफ्तार का समय शाम 6.05 बजे है। वहीं शिया लोगों के लिए 6.15 बजे है।

गोरखपुर जिले में सुन्नी के लिए इफ्तार का समय शाम 6.08 बजे है। वहीं शिया लोगों के लिए 6.17 बजे है।

प्रयागराज जिले में सुन्नी के लिए इफ्तार का समय शाम 6.14 बजे है। वहीं शिया लोगों के लिए 6.22 बजे है।

आजमगढ़ जिले में सुन्नी के लिए इफ्तार का समय शाम 6.07 बजे है। वहीं शिया लोगों के लिए 6.17 बजे है।

रामपुर जिले में सुन्नी के लिए इफ्तार का समय शाम 6.25 बजे है। वहीं शिया लोगों के लिए 6.33 बजे है।

