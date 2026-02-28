Hindustan Hindi News
UP Iftar Time Today 28 February: लखनऊ, अलीगढ़, आगरा, मेरठ, प्रयागराज समेत बड़े शहरों में आज इफ्तार का समय

Feb 28, 2026 02:08 pm ISTSrishti Kunj लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
UP Iftar Time Today 28 February: माह-ए-रमजान का रोजा चल रहा है। आज शनिवार को अपना रोजा रोजेदार दिन छिपने से पहले खोलेंगे। मस्जिदों और दरगाहों पर सामूहिक रूप से इफ्तार हो रही है। यूपी के शहरों में इफ्तार शाम को होगी। जानें समय।

UP Iftar Time Today 28 February: मुबारक महीना रमजान में नौ रोजे मुकम्मल हो गए हैं। आज शनिवार 28 फरवरी को माह-ए-रमजान का दसवां रोजा है। शुक्रवार को माह-ए-पाक के दूसरे जुमे पर मस्जिदों में रोजेदारों की भीड़ जुटी थी। सभी मस्जिदों में जुमे की नमाज हुई। इसके बाद कारोबार में बरकत, कर्ज से मुक्ति, आपसी भाईचारे और अमन-ओ-अमान की दुआ मांगी गई। मस्जिदों और घरों में तरावीह की नमाज का क्रम जारी है। रोजेदार नमाज पढ़ रहे हैं, कुरआन शरीफ की तिलावत करने के साथ और दुआ कर रहे हैं। पहली बार रोजा रखने वालों को इफ्तार से समय दिल में एक अलग ही सुकून और खुशी मिल रही है। शाम ढलते ही इफ्तार के लिए घरों और मसाजिदों में तस्तरख्वान सजेंगे। रोजेदारों ने तय समय पर रोजा खोलकर मगरिब की नमाज अदा करेंगे।

28 फरवरी 2026 को इफ़्तार करने वालों के लिए, यहां जानें यूपी के प्रमुख शहरों में इफ़्तार का समय-

यूपी का राजधानी लखनऊ में सुन्नी के लिए इफ्तार का समय शाम 6.08 बजे है। वहीं शिया लोगों के लिए 6.19 बजे है।

आगरा जिले में सुन्नी के लिए इफ्तार का समय शाम 6.20 बजे है। वहीं शिया लोगों के लिए 6.31 बजे है।

अलीगढ़ जिले में सुन्नी के लिए इफ्तार का समय शाम 6.18 बजे है। वहीं शिया लोगों के लिए 6.26 बजे है।

मेरठ जिले में सुन्नी के लिए इफ्तार का समय शाम 6.21 बजे है। वहीं शिया लोगों के लिए 6.32 बजे है।

कानपुर जिले में सुन्नी के लिए इफ्तार का समय शाम 6.10 बजे है। वहीं शिया लोगों के लिए 6.22 बजे है।

बरेली जिले में सुन्नी के लिए इफ्तार का समय शाम 6.16 बजे है। वहीं शिया लोगों के लिए 6.25 बजे है।

मुरादाबाद जिले में सुन्नी के लिए इफ्तार का समय शाम 6.17 बजे है। वहीं शिया लोगों के लिए 6.27 बजे है।

वाराणसी जिले में सुन्नी के लिए इफ्तार का समय शाम 6.00 बजे है। वहीं शिया लोगों के लिए 6.09 बजे है।

गोरखपुर जिले में सुन्नी के लिए इफ्तार का समय शाम 6.02 बजे है। वहीं शिया लोगों के लिए 6.11 बजे है।

प्रयागराज जिले में सुन्नी के लिए इफ्तार का समय शाम 6.09 बजे है। वहीं शिया लोगों के लिए 6.15 बजे है।

आजमगढ़ जिले में सुन्नी के लिए इफ्तार का समय शाम 6.00 बजे है। वहीं शिया लोगों के लिए 6.09 बजे है।

रामपुर जिले में सुन्नी के लिए इफ्तार का समय शाम 6.18 बजे है। वहीं शिया लोगों के लिए 6.27 बजे है।

सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। सृष्टि ने इंडिया न्यूज के साथ भी लंबे समय तक काम किया। 2020 से वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं।

