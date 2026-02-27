UP Iftar Time Today 27 February: लखनऊ, अलीगढ़, आगरा, मेरठ, प्रयागराज समेत बड़े शहरों में आज इफ्तार का समय

UP Iftar Time Today 27 February: माह-ए-रमजान का रोजा चल रहा है। आज शुक्रवार को अपना रोजा रोजेदार दिन छिपने से पहले खोलेंगे। मस्जिदों और दरगाहों पर सामूहिक रूप से इफ्तार हो रही है। यूपी के शहरों में इफ्तार शाम को होगी। जानें समय।

UP Iftar Time Today 27 February: माह -ए-रमजान का नौवां रोजा आज है। रोजे अकीदत और अनुशासन के साथ पूरे हो रहे हैं। रोजेदार दिन भर रोजा रखकर इबादत, व कुरआन-ए-पाक की तिलावत और नेक कामों मे समय बिता रहे हैं। मस्जिदों और घरों में तरावीह की नमाज का क्रम जारी है। महिलाएं रोजा खोलकर नमाज पढ़कर घरेलू कार्यों की जिम्मेदारी निभा रही हैं। रमजान को लेकर बाजारों में भी चहल पहल बढ़ गई है। और खरीदारी तेज हो गई है। लोग रमजान के साथ साथ ईद की तैयारियों में भी जुट गए है। वहीं रमजान का दूसरा जुमा 27 फरवरी यानि आज है। शाम ढलते ही इफ्तार के लिए घरों और मसाजिदों में तस्तरख्वान सजेंगे। रोजेदारों ने तय समय पर रोजा खोलकर मगरिब की नमाज अदा करेंगे।

27 फरवरी 2026 को इफ़्तार करने वालों के लिए, यहां जानें यूपी के प्रमुख शहरों में इफ़्तार का समय- यूपी का राजधानी लखनऊ में सुन्नी के लिए इफ्तार का समय शाम 6.02 बजे है। वहीं शिया लोगों के लिए 6.16 बजे है।

आगरा जिले में सुन्नी के लिए इफ्तार का समय शाम 6.18 बजे है। वहीं शिया लोगों के लिए 6.20 बजे है।

अलीगढ़ जिले में सुन्नी के लिए इफ्तार का समय शाम 6.17 बजे है। वहीं शिया लोगों के लिए 6.25 बजे है।

मेरठ जिले में सुन्नी के लिए इफ्तार का समय शाम 6.20 बजे है। वहीं शिया लोगों के लिए 6.31 बजे है।

कानपुर जिले में सुन्नी के लिए इफ्तार का समय शाम 6.10 बजे है। वहीं शिया लोगों के लिए 6.21 बजे है।

बरेली जिले में सुन्नी के लिए इफ्तार का समय शाम 6.16 बजे है। वहीं शिया लोगों के लिए 6.24 बजे है।

मुरादाबाद जिले में सुन्नी के लिए इफ्तार का समय शाम 6.17 बजे है। वहीं शिया लोगों के लिए 6.24 बजे है।

वाराणसी जिले में सुन्नी के लिए इफ्तार का समय शाम 5.59 बजे है। वहीं शिया लोगों के लिए 6.09 बजे है।

गोरखपुर जिले में सुन्नी के लिए इफ्तार का समय शाम 6.02 बजे है। वहीं शिया लोगों के लिए 6.11 बजे है।

प्रयागराज जिले में सुन्नी के लिए इफ्तार का समय शाम 6.09 बजे है। वहीं शिया लोगों के लिए 6.14 बजे है।

आजमगढ़ जिले में सुन्नी के लिए इफ्तार का समय शाम 5.59 बजे है। वहीं शिया लोगों के लिए 6.09 बजे है।