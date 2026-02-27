Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

UP Iftar Time Today 27 February: लखनऊ, अलीगढ़, आगरा, मेरठ, प्रयागराज समेत बड़े शहरों में आज इफ्तार का समय

Feb 27, 2026 02:13 pm ISTSrishti Kunj लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
share Share
Follow Us on

UP Iftar Time Today 27 February: माह-ए-रमजान का रोजा चल रहा है। आज शुक्रवार को अपना रोजा रोजेदार दिन छिपने से पहले खोलेंगे। मस्जिदों और दरगाहों पर सामूहिक रूप से इफ्तार हो रही है। यूपी के शहरों में इफ्तार शाम को होगी। जानें समय।

UP Iftar Time Today 27 February: लखनऊ, अलीगढ़, आगरा, मेरठ, प्रयागराज समेत बड़े शहरों में आज इफ्तार का समय

UP Iftar Time Today 27 February: माह -ए-रमजान का नौवां रोजा आज है। रोजे अकीदत और अनुशासन के साथ पूरे हो रहे हैं। रोजेदार दिन भर रोजा रखकर इबादत, व कुरआन-ए-पाक की तिलावत और नेक कामों मे समय बिता रहे हैं। मस्जिदों और घरों में तरावीह की नमाज का क्रम जारी है। महिलाएं रोजा खोलकर नमाज पढ़कर घरेलू कार्यों की जिम्मेदारी निभा रही हैं। रमजान को लेकर बाजारों में भी चहल पहल बढ़ गई है। और खरीदारी तेज हो गई है। लोग रमजान के साथ साथ ईद की तैयारियों में भी जुट गए है। वहीं रमजान का दूसरा जुमा 27 फरवरी यानि आज है। शाम ढलते ही इफ्तार के लिए घरों और मसाजिदों में तस्तरख्वान सजेंगे। रोजेदारों ने तय समय पर रोजा खोलकर मगरिब की नमाज अदा करेंगे।

27 फरवरी 2026 को इफ़्तार करने वालों के लिए, यहां जानें यूपी के प्रमुख शहरों में इफ़्तार का समय-

यूपी का राजधानी लखनऊ में सुन्नी के लिए इफ्तार का समय शाम 6.02 बजे है। वहीं शिया लोगों के लिए 6.16 बजे है।

आगरा जिले में सुन्नी के लिए इफ्तार का समय शाम 6.18 बजे है। वहीं शिया लोगों के लिए 6.20 बजे है।

ये भी पढ़ें:सीएम योगी को एक साल और सलाह देंगे अवनीश अवस्थी, यूपी सरकार ने बढ़ाया कार्यकाल

अलीगढ़ जिले में सुन्नी के लिए इफ्तार का समय शाम 6.17 बजे है। वहीं शिया लोगों के लिए 6.25 बजे है।

मेरठ जिले में सुन्नी के लिए इफ्तार का समय शाम 6.20 बजे है। वहीं शिया लोगों के लिए 6.31 बजे है।

कानपुर जिले में सुन्नी के लिए इफ्तार का समय शाम 6.10 बजे है। वहीं शिया लोगों के लिए 6.21 बजे है।

बरेली जिले में सुन्नी के लिए इफ्तार का समय शाम 6.16 बजे है। वहीं शिया लोगों के लिए 6.24 बजे है।

ये भी पढ़ें:कौन था वो? जिसके कहने पर अक्षत ने पिता की हत्या के बाद सरेंडर का इरादा बदला

मुरादाबाद जिले में सुन्नी के लिए इफ्तार का समय शाम 6.17 बजे है। वहीं शिया लोगों के लिए 6.24 बजे है।

वाराणसी जिले में सुन्नी के लिए इफ्तार का समय शाम 5.59 बजे है। वहीं शिया लोगों के लिए 6.09 बजे है।

गोरखपुर जिले में सुन्नी के लिए इफ्तार का समय शाम 6.02 बजे है। वहीं शिया लोगों के लिए 6.11 बजे है।

प्रयागराज जिले में सुन्नी के लिए इफ्तार का समय शाम 6.09 बजे है। वहीं शिया लोगों के लिए 6.14 बजे है।

ये भी पढ़ें:यूपी बोर्ड: एक छात्रा की परीक्षा को लगे 15 शिक्षक-कर्मी, अकेले दिया एग्जाम

आजमगढ़ जिले में सुन्नी के लिए इफ्तार का समय शाम 5.59 बजे है। वहीं शिया लोगों के लिए 6.09 बजे है।

रामपुर जिले में सुन्नी के लिए इफ्तार का समय शाम 6.17 बजे है। वहीं शिया लोगों के लिए 6.26 बजे है।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। सृष्टि ने इंडिया न्यूज के साथ भी लंबे समय तक काम किया। 2020 से वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं।

और पढ़ें
Ramadan UP Top News Up News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |