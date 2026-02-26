UP Iftar Time Today: लखनऊ, अलीगढ़, आगरा, मेरठ, प्रयागराज समेत बड़े शहरों में आज इफ्तार का समय

UP Iftar Time Today: माह-ए-रमजान का रोजा चल रहा है। आज गुरुवार को अपना रोजा रोजेदार दिन छिपने से पहले खोलेंगे। मस्जिदों और दरगाहों पर सामूहिक रूप से इफ्तार हो रही है। यूपी के शहरों में इफ्तार शाम को होगी। जानें समय।

UP Iftar Time Today: रमजान के दिन चल रहे हैं। रमजान के दौरान सूर्योदय से पहले उठकर खाना खाया जाता है। इसे सहरी कहते हैं। साथ ही सूर्यास्त के समय रोजा खोला जाएगा जिसे इफ्तार कहा जाता है। इफ्तार का समय हर शहर में अलग होता है। रोज़ा ठीक सूर्यास्त के समय, मगरिब की नमाज़ के समय, खोला जाता है। इसका मतलब है कि समय हर दिन बदलता रहता है। और यह शहरों में भी अलग-अलग होता है। यहां तक ​​कि एक ही देश के भीतर भी, समय में लगभग एक घंटे का अंतर हो सकता है।

26 फरवरी 2026 को इफ़्तार करने वालों के लिए, यहां जानें यूपी के प्रमुख शहरों में इफ़्तार का समय- यूपी का राजधानी लखनऊ में सुन्नी के लिए इफ्तार का समय शाम 6.07 बजे है। वहीं शिया लोगों के लिए 6.17 बजे है।

आगरा जिले में सुन्नी के लिए इफ्तार का समय शाम 6.19 बजे है। वहीं शिया लोगों के लिए 6.29 बजे है।

अलीगढ़ जिले में सुन्नी के लिए इफ्तार का समय शाम 6.17 बजे है। वहीं शिया लोगों के लिए 6.25 बजे है।

मेरठ जिले में सुन्नी के लिए इफ्तार का समय शाम 6.20 बजे है। वहीं शिया लोगों के लिए 6.30 बजे है।

कानपुर जिले में सुन्नी के लिए इफ्तार का समय शाम 6.09 बजे है। वहीं शिया लोगों के लिए 6.20 बजे है।

बरेली जिले में सुन्नी के लिए इफ्तार का समय शाम 6.15 बजे है। वहीं शिया लोगों के लिए 6.23 बजे है।

मुरादाबाद जिले में सुन्नी के लिए इफ्तार का समय शाम 6.16 बजे है। वहीं शिया लोगों के लिए 6.26 बजे है।

वाराणसी जिले में सुन्नी के लिए इफ्तार का समय शाम 5.59 बजे है। वहीं शिया लोगों के लिए 6.09 बजे है।

गोरखपुर जिले में सुन्नी के लिए इफ्तार का समय शाम 6.01 बजे है। वहीं शिया लोगों के लिए 6.10 बजे है।

प्रयागराज जिले में सुन्नी के लिए इफ्तार का समय शाम 6.07 बजे है। वहीं शिया लोगों के लिए 6.13 बजे है।

आजमगढ़ जिले में सुन्नी के लिए इफ्तार का समय शाम 5.59 बजे है। वहीं शिया लोगों के लिए 6.09 बजे है।

रामपुर जिले में सुन्नी के लिए इफ्तार का समय शाम 6.17 बजे है। वहीं शिया लोगों के लिए 6.25 बजे है।

हाथरस में सुन्नी के लिए इफ्तार का समय शाम 6.19 बजे है। वहीं शिया लोगों के लिए 6.29 बजे है।