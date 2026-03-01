UP Iftar Time Today 1 March: लखनऊ, अलीगढ़, आगरा, मेरठ, प्रयागराज समेत बड़े शहरों में आज इफ्तार का समय

UP Iftar Time Today 1 March: माह-ए-रमजान का रोजा चल रहा है। आज रविवार को अपना रोजा रोजेदार दिन छिपने से पहले खोलेंगे। मस्जिदों और दरगाहों पर सामूहिक रूप से इफ्तार हो रही है। यूपी के शहरों में इफ्तार शाम को होगी। जानें समय।

UP Iftar Time Today 1 March: रमजान महीने का पहला अशरा शनिवार को पूरा हो गया। रविवार से दूसरा यानि मगफिरत का अशरा शुरू हो गया है। इसमें रोजेदार अपनी गुनाहों के लिए क्षमा मांगते हैं। इस इस्लामिक महीने को दस-दस दिन के तीन अशरे में विभाजित किया गया है। मान्यता है कि पहला अशरा रहमत का, दूसरा आशरा मगफिरत और तीसरा अशरा जहन्नुम से आजादी का होता है। रहमत के पहले दस दिन रोजेदारों पर रब अपनी रहमत बरसाता है। फिर दस दिन मगफिरत का होता है जिसमें अल्लाह रोजेदारों की गुनाह माफ कर देता है। हाजी सगीर अहमद ने कहा कि हजरत मुहम्मद (सल्ल.) ने भेदभाव को मिटाकर एक ऐसी न्याय व्यवस्था की नींव डाली जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को इंसाफ मिला। किसी को भी नस्ल, जाति, धर्म या धन के आधार पर वरीयता नहीं दी गई। रोजेदार तय समय पर रोजा खोलकर नमाज अदा करेंगे।

28 फरवरी 2026 को इफ़्तार करने वालों के लिए, यहां जानें यूपी के प्रमुख शहरों में इफ़्तार का समय- यूपी का राजधानी लखनऊ में सुन्नी के लिए इफ्तार का समय शाम 6.09 बजे है। वहीं शिया लोगों के लिए 6.19 बजे है।

आगरा जिले में सुन्नी के लिए इफ्तार का समय शाम 6.21 बजे है। वहीं शिया लोगों के लिए 6.31 बजे है।

अलीगढ़ जिले में सुन्नी के लिए इफ्तार का समय शाम 6.19 बजे है। वहीं शिया लोगों के लिए 6.27 बजे है।

मेरठ जिले में सुन्नी के लिए इफ्तार का समय शाम 6.22 बजे है। वहीं शिया लोगों के लिए 6.32 बजे है।

कानपुर जिले में सुन्नी के लिए इफ्तार का समय शाम 6.11 बजे है। वहीं शिया लोगों के लिए 6.22 बजे है।

बरेली जिले में सुन्नी के लिए इफ्तार का समय शाम 6.16 बजे है। वहीं शिया लोगों के लिए 6.25 बजे है।

मुरादाबाद जिले में सुन्नी के लिए इफ्तार का समय शाम 6.18 बजे है। वहीं शिया लोगों के लिए 6.29 बजे है।

वाराणसी जिले में सुन्नी के लिए इफ्तार का समय शाम 6.00 बजे है। वहीं शिया लोगों के लिए 6.10 बजे है।

गोरखपुर जिले में सुन्नी के लिए इफ्तार का समय शाम 6.03 बजे है। वहीं शिया लोगों के लिए 6.12 बजे है।

प्रयागराज जिले में सुन्नी के लिए इफ्तार का समय शाम 6.09 बजे है। वहीं शिया लोगों के लिए 6.17 बजे है।

आजमगढ़ जिले में सुन्नी के लिए इफ्तार का समय शाम 6.00 बजे है। वहीं शिया लोगों के लिए 6.10 बजे है।