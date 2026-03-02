Hindustan Hindi News
Ramadan 2026: लखनऊ, बरेली, कानपुर समेत यूपी के शहरों में 3 मार्च को सहरी का सही समय जानें

Mar 02, 2026 05:40 pm ISTsandeep लाइव हिन्दुस्तान
Ramadan 2026: रमजान का पाक महीना चल रहा है। 03 मार्च को यूपी के तमाम शहरों में सुन्नी-शिया समुदाय के अनुसार सहरी का अलग-अलग समय तय किया गया है। यूपी के बड़े शहरों में सहरी का सही समय जानें

Ramadan 2026: रमजान के पवित्र महीने में यूपी के शहरों में सहरी की टाइमिंग को लेकर रोजेदारों में विशेष उत्साह और सतर्कता देखने को मिल रही है। हर दिन फज्र की नमाज से पहले सहरी का समय कुछ मिनट घटता-बढ़ता है, जिससे लोगों को अलर्ट रहना पड़ता है। लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज और मेरठ जैसे शहरों में मस्जिदों से सहरी खत्म होने का ऐलान किया जाता है। कई जगह मस्जिदों के लाउडस्पीकर से सेहरी का अंतिम समय बताया जाता है। अलग-अलग शहरों में सूर्योदय के समय में मामूली अंतर होने के कारण सहरी की टाइमिंग भी बदलती है। 03 मार्च 2026 रविवार को यूपी के तमाम शहरों में सहरी की सही टाइमिंग यहां देख सकते हैं।

03 मार्च (मगंलवार) को सहरी का समय

लखनऊ में 3 मार्च को सहरी का समय- सुबह 5:01 बजे (सुन्नी) , सुबह 4.47 बजे (शिया)

कानपुर में 3 मार्च को सहरी का समय- सुबह 5:10 बजे (सुन्नी) , सुबह 5.01 बजे (शिया)

बरेली में 3 मार्च को सहरी का समय- सुबह -5:12 बजे (सुन्नी) , सुबह 5.04 बजे (शिया)

शाहजहांपुर में 3 मार्च को सहरी का समय- सुबह 5:09 बजे (सुन्नी) , सुबह 5.07 बजे (शिया)

बदायूं में 3 मार्च को सहरी का समय- सुबह 5:12 बजे (सुन्नी) , सुबह 5.07 बजे (शिया)

मुरादाबाद में 3 मार्च को सहरी का समय- सुबह 5:14 बजे (सुन्नी) , सुबह 5.11 बजे (शिया)

रामपुर में 3 मार्च को सहरी का समय- सुबह 5:04 बजे (सुन्नी) , सुबह 5.06 बजे (शिया)

संभल में 3 मार्च को सहरी का समय- सुबह 5:15 बजे (सुन्नी) , सुबह 5.07 बजे (शिया)

अमरोहा में 3 मार्च को सहरी का समय- सुबह 5:18 बजे (सुन्नी) , सुबह 5.12 बजे (शिया)

बिजनौर में 3 मार्च को सहरी का समय- सुबह 5:16 बजे (सुन्नी) , सुबह 5.09 बजे (शिया)

सहारनपुर में 3 मार्च को सहरी का समय- सुबह 5:22 बजे (सुन्नी) , सुबह 5.12 बजे (शिया)

मुजफ्फरनगर में 3 मार्च को सहरी का समय- सुबह 5:22 बजे (सुन्नी), सुबह 5.12 बजे (शिया)

शामली में 3 मार्च को सहरी का समय- सुबह 5:19 बजे (सुन्नी), सुबह 5.13 बजे (शिया)

मेरठ में 3 मार्च को सहरी का समय- सुबह 5:19 बजे (सुन्नी), सुबह 5.11 बजे (शिया)

हाथरस में 3 मार्च को सहरी का समय- सुबह 5:08 बजे (सुन्नी), सुबह 5.19 बजे (शिया)

पीलीभीत में 3 मार्च को सहरी का समय- सुबह 5:10 बजे (सुन्नी), सुबह 5.02 बजे (शिया)

बागपत में 3 मार्च को सहरी का समय- सुबह 5:21 बजे (सुन्नी), सुबह 5.11 बजे (शिया)

