Ramadan 2026: लखनऊ, कानपुर, आगरा समेत यूपी के शहरों में 20 फरवरी को सहरी का सही समय जानें

रमजान का पाक महीना शुरू हो गया। लोगों ने तरावीह की नमाज अदा कर रोजों की शुरुआत की और मुल्क की तरक्की के लिए दुआ मांगी। 20 फरवरी को यूपी के तमाम शहरों में सुन्नी-शिया समुदाय के अनुसार सहरी का अलग-अलग समय तय किया गया है।

Ramadan 2026: बीते बुधवार की शाम चांद का दीदार होने के बाद माह-ए- रमजान का आगाज हो गया है। चांद के दीदार के साथ ही लोगों ने अल्लाह से पूरे माह के रोजे रखने और मुल्क की तरक्की के लिए दुआएं मांगीं और तरावीह की नमाज अदा की। जिसके बाद तड़के 4 बजे के बाद सभी घरों में सहरी खाई गई और रोजा रखा। मुस्लिम इलाकों में रमज़ान की रोनक दिखने लगी थी। शाम को तरावीह की नमाज अदा करने के लिए मुसलमान सफेद लिबास में तैयार रहे। शाम होते ही सड़कों पर सन्नाटा हो गया था। मगरिंब की नमाज के बाद रमजान का चांद नजर आया तो लोगों ने तरावीह की नमाज के लिए शाम में ही दुकानें बंद कर दी।

इस महीने का इस्लाम में बड़ा महत्व है। इस महीने का जो रोजा रखते हैं वे तमाम नफ्सों (इच्छाओं) पर नियंत्रण रखते हैं और पूरी निष्ठा के साथ इबादत करते हैं। उसके तमाम गुनाहों को माफ कर दिया जाता। माना जाता है कि जिसने सेहरी नहीं खाई, वो रोज़े के एक सवाब से महरूम रह जाता है। रमज़ान में सुबह सादिक से पहले सेहरी के समय अल्पाहार लेकर रोज़े की नीयत करना सेहरी कहलाता है। 20 फरवरी 2026 शुक्रवार को यूपी के तमाम शहरों में सहरी की सही टाइमिंग यहां देख सकते हैं।

20 फरवरी (शुक्रवार) को सहरी का समय

लखनऊ में 20 फरवरी को सहरी का समय- सुबह 5:15 बजे (सुन्नी) , सुबह 5.23 बजे (शिया)

कानपुर में 20 फरवरी को सहरी का समय- सुबह 5:11 बजे (सुन्नी) , सुबह 4.31 बजे (शिया)

आगरा में 20 फरवरी को सहरी का समय- सुबह 5:27 बजे (सुन्नी) , सुबह 5.20 बजे (शिया)

बरेली में 20 फरवरी को सहरी का समय- सुबह -6:11 बजे (सुन्नी) , सुबह 6.20 बजे (शिया)

शाहजहांपुर में 20 फरवरी को सहरी का समय- सुबह 5:20 बजे (सुन्नी) , सुबह 5.19 बजे (शिया)

बदायूं में 20 फरवरी को सहरी का समय- सुबह 5:22 बजे (सुन्नी) , सुबह 5.17 बजे (शिया)

मुरादाबाद में 20 फरवरी को सहरी का समय- सुबह 5:24 बजे (सुन्नी) , सुबह 5.29 बजे (शिया)

रामपुर में 20 फरवरी को सहरी का समय- सुबह 5:12 बजे (सुन्नी) , सुबह 5.16 बजे (शिया)

संभल में 20 फरवरी को सहरी का समय- सुबह 5:12 बजे (सुन्नी) , सुबह 5.19 बजे (शिया)

अमरोहा में 20 फरवरी को सहरी का समय- सुबह 5:29 बजे (सुन्नी) , सुबह 5.24 बजे (शिया)

बिजनौर में 20 फरवरी को सहरी का समय- सुबह 5:26 बजे (सुन्नी) , सुबह 5.19 बजे (शिया)

सहारनपुर में 20 फरवरी को सहरी का समय- सुबह 5:31 बजे (सुन्नी) , सुबह 5.23 बजे (शिया)

मुजफ्फरनगर में 20 फरवरी को सहरी का समय- सुबह 5:30 बजे (सुन्नी), सुबह 5.21 बजे (शिया)

शामली में 20 फरवरी को सहरी का समय- सुबह 6:14 बजे (सुन्नी), सुबह 6.26 बजे (शिया)