Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

Ramadan 2026: लखनऊ, कानपुर, मेरठ समेत यूपी के शहरों में 27 फरवरी को सहरी का सही समय जानें

Feb 26, 2026 06:18 pm ISTsandeep लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
share Share
Follow Us on

रमजान का पाक महीना चल रहा है। 27 फरवरी को यूपी के तमाम शहरों में सुन्नी-शिया समुदाय के अनुसार सहरी का अलग-अलग समय तय किया गया है। यूपी के बड़े शहरों में सहरी का सही समय जानें

Ramadan 2026: लखनऊ, कानपुर, मेरठ समेत यूपी के शहरों में 27 फरवरी को सहरी का सही समय जानें

रमजान का पाक महीना चल रहा है। 27 फरवरी को यूपी के तमाम शहरों में सुन्नी-शिया समुदाय के अनुसार सहरी का अलग-अलग समय तय किया गया है। मुस्लिम इलाकों में रमजान की रौनक दिख रही है। इस महीने का इस्लाम में बड़ा महत्व है। इस महीने का जो रोजा रखते हैं वे तमाम नफ्सों (इच्छाओं) पर नियंत्रण रखते हैं और पूरी निष्ठा के साथ इबादत करते हैं। उसके तमाम गुनाहों को माफ कर दिया जाता। माना जाता है कि जिसने सेहरी नहीं खाई, वो रोज़े के एक सवाब से महरूम रह जाता है। रमज़ान में सुबह सादिक से पहले सेहरी के समय अल्पाहार लेकर रोज़े की नीयत करना सेहरी कहलाता है। 27 फरवरी 2026 शुक्रवार को यूपी के तमाम शहरों में सहरी की सही टाइमिंग यहां देख सकते हैं।

27 फरवरी (शुक्रवार) को सहरी का समय

लखनऊ में 27 फरवरी को सहरी का समय- सुबह 5:08 बजे (सुन्नी) , सुबह 5.02 बजे (शिया)

कानपुर में 27 फरवरी को सहरी का समय- सुबह 5:13 बजे (सुन्नी) , सुबह 5.06 बजे (शिया)

आगरा में 27 फरवरी को सहरी का समय- सुबह 5:27 बजे (सुन्नी) , सुबह 5.20 बजे (शिया)

बरेली में 27 फरवरी को सहरी का समय- सुबह -5:15 बजे (सुन्नी) , सुबह 5.08 बजे (शिया)

शाहजहांपुर में 27 फरवरी को सहरी का समय- सुबह 5:14 बजे (सुन्नी) , सुबह 5.05 बजे (शिया)

बदायूं में 27 फरवरी को सहरी का समय- सुबह 6:15 बजे (सुन्नी) , सुबह 5.17 बजे (शिया)

मुरादाबाद में 27 फरवरी को सहरी का समय- सुबह 5:19 बजे (सुन्नी) , सुबह 5.15 बजे (शिया)

रामपुर में 27 फरवरी को सहरी का समय- सुबह 5:07 बजे (सुन्नी) , सुबह 5.10 बजे (शिया)

संभल में 27 फरवरी को सहरी का समय- सुबह 5:20 बजे (सुन्नी) , सुबह 5.11 बजे (शिया)

अमरोहा में 27 फरवरी को सहरी का समय- सुबह 5:23 बजे (सुन्नी) , सुबह 5.18 बजे (शिया)

बिजनौर में 27 फरवरी को सहरी का समय- सुबह 5:21 बजे (सुन्नी) , सुबह 5.13 बजे (शिया)

सहारनपुर में 27 फरवरी को सहरी का समय- सुबह 5:24 बजे (सुन्नी) , सुबह 5.16 बजे (शिया)

मुजफ्फरनगर में 27 फरवरी को सहरी का समय- सुबह 5:24 बजे (सुन्नी), सुबह 5.16 बजे (शिया)

शामली में 27 फरवरी को सहरी का समय- सुबह 5:20 बजे (सुन्नी), सुबह 5.16 बजे (शिया)

मेरठ में 27 फरवरी को सहरी का समय- सुबह 5:25 बजे (सुन्नी), सुबह 5.15 बजे (शिया)

हाथरस में 27 फरवरी को सहरी का समय- सुबह 5:20 बजे (सुन्नी), सुबह 5.10 बजे (शिया)

sandeep

लेखक के बारे में

sandeep
Ramadan Up News UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |