दो लाख गोबर के दीयों से जगमगाएगा अयोध्या राम मंदिर, पांच जोन में बांटी गई जिम्मेदारी

राम मंदिर में दिवाली को यादगार बनाने की तैयारियां तेज हो गई हैं। इस बार मंदिर परिसर में दो लाख दीये जलाए जाएंगे। छोटी और बड़ी दीपावली पर अलग-अलग दिनों में एक-एक लाख दीयों से राम मंदिर जगमग होगा। इन दीयों को देशी गाय के गोबर, मोम और सरसों के तेल से तैयार किया जा रहा है।

अयोध्या, संवाददाता। अयोध्या राम मंदिर में दीपोत्सव यादगार बनाने की तैयारियां तेज हो गई हैं। इस बार मंदिर परिसर में दो लाख दीये जलाए जाएंगे। छोटी और बड़ी दीपावली पर अलग-अलग दिनों में एक-एक लाख दीयों से राम मंदिर जगमग होगा। इन दीयों को देशी गाय के गोबर, मोम और सरसों के तेल से तैयार किया जा रहा है। नगर निगम की बैसिंह स्थित कान्हा गौशाला के साथ महिला समूहों के माध्यम से भी दीये बनवाए जा रहे हैं। गौशाला में दर्जनों कारीगर मशीनों से दीयों का निर्माण कर रहे हैं।

श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के यात्री सुविधा केंद्र (पीएफसी) के सभागार में शनिवार को हुई बैठक में दीपोत्सव की कार्ययोजना को अंतिम रूप दिया गया। इसमें आयोजन की विभिन्न व्यवस्थाओं का जिम्मा संभाल रहे प्रमुख कार्यकर्ता शामिल हुए। ट्रस्ट के मुख्य कार्यपालक अधिकारी एयर मार्शल जितेंद्र मिश्र (रिटायर्ड), सचिव जगदीश आफले और जगन्नाथ गुलवे ने तैयारियों की रूपरेखा समझाई।

पांच जोन में अलग-अलग टीमों को बांटी जिम्मेदारी पहला जोन : श्रीरामलला मंदिर अर्चक प्रमुख आचार्य केशव शर्मा को जिम्मेदारी दी गई है। मंदिर प्रांगण, परकोटा, ग्रीन हाउस और यज्ञशाला क्षेत्र में 30 हजार से अधिक दीप जलाए जाएंगे।

दूसरा जोन : कुबेर टीला एवं सप्तमंडप कुबेर टीला, सप्तमंडप, शेषावतार मंदिर, हुतात्मा स्मारक और पंचवटी समेत अन्य स्थानों पर दीप प्रज्ज्वलन होगा। इसकी जिम्मेदारी चन्द्रन क्षितिज और उनकी टीम को दी गई है। यहां भी 30 हजार से अधिक दीप जलेंगे।

तीसरा जोन : वापसी दर्शन मार्ग एवं पीएफसी वापसी दर्शन मार्ग, यात्री सुविधा केंद्र, पीएफसी प्लाजा और नल टीला में पीपी मिश्रा के नेतृत्व में 14 हजार से अधिक दीप जलाए जाएंगे।

चौथा जोन : यात्री सेवा केंद्र एवं अंगद टीला कैप्टन जेपी द्विवेदी (सेवानिवृत्त) और उनकी टीम को जिम्मेदारी सौंपी गई है। यात्री सेवा केंद्र, अंगद टीला, सीता रसोई और रामानंदाचार्य द्वार समेत अन्य स्थानों पर 13 हजार से अधिक दीप प्रज्ज्वलित होंगे।

पांचवां जोन : श्रीराम जन्मभूमि पथ एवं दर्शन मार्ग नरेंद्र कुमार के नेतृत्व में श्रीराम जन्मभूमि पथ, सिंह द्वार व चरण पादुका क्षेत्र में 13 हजार दीप जलाए जाएंगे।

अयोध्या में होगा ड्रोन शो दिवाली के मौके पर 2100 ड्रोन एक साथ आकाश में भगवान श्रीराम, लक्ष्मण और हनुमान की धनुर्धारी मुद्राओं के साथ राम-रावण युद्ध का दृश्यात्मक चित्रण करेंगे। करीब 10 मिनट के इस शो में लेजर लाइट, वॉयस ओवर और संगीतमय नैरेशन का भी संयोजन होगा। इसके अलावा, सरयू के पुराने पुल पर 600 फीट की ऊंचाई तक ग्रीन एरियल फायर क्रैकर्स शो के जरिए आसमान को रोशन किया जाएगा। 33 लाख दीपों के प्रज्ज्वलन के साथ इस बार दीपोत्सव को तकनीक, संस्कृति और आध्यात्मिकता के अनूठे संगम के रूप में सजाने की तैयारी है।