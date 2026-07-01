राम मंदिर में बदल सकता है सिस्टम, जाली पार से श्रद्धालु भी देख सकेंगे चढ़ावे की गिनती

माना जा रहा है कि ज्यादातर व्यवस्थाओं को बदलने का खाका खींचा जा चुका है। इन बदलावों को छह जुलाई की बैठक में लागू कर दिया जाएगा। सूत्र बता रहे हैं कि भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ट्रस्ट की बैठक में शामिल होने के एक दिन पहले यानी पांच जुलाई को अयोध्या पहुंच जाएंगे।

Ayodhya Ram Mandir News : अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद सामने आने के बाद व्यवस्थाओं को लेकर ट्रस्टियों में चिंतन-मंथन का दौर जारी है। चढ़ावे की रकम को गिनने में पारदर्शिता लाने के लिए प्रक्रिया को सार्वजनिक करने की तैयारी है। छह जुलाई होने जा रही श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की होने वाली बैठक में व्यवस्थाओं को बदलने पर मुहर लग सकती है। बैठक में बुजुर्ग पदाधिकारी वर्चुअल तरीके से शामिल होंगे। राम जन्मभूमि परिसर में चढ़ावे की रकम गिनने के लिए एक नया हॉल बनाया जा सकता है। जिसके चारों तरफ लोहे की जालियां लगीं होंगी। इससे राम मंदिर में दर्शन करने वाला कोई भी श्रद्धालु प्रक्रिया सामने से देख सकेगा। हॉल के अंदर और बाहर सीसीटीवी कैमरे कुछ-कुछ दूरी पर लगाए जाएंगे। ट्रस्ट के पदाधिकारी देश के बड़े मंदिरों में व्यवस्था का अध्ययन कर उसे राम मंदिर में लागू करने का मन बना चुके हैं। सूत्र बताते हैं कि ट्रस्ट के पदाधिकारी आपस में बातचीत कर नई व्यवस्था को जल्द लागू करने पर एकमत हुए हैं।

हालांकि, अभी ट्रस्ट के सभी सदस्य एक स्थल पर नहीं हैं फिर भी आपस में वार्तालाप जारी है। माना जा रहा है कि ज्यादातर व्यवस्थाओं को बदलने का खाका खींचा जा चुका है। जिसे छह तारीख की बैठक में लागू कर दिया जाएगा। सूत्र बताते हैं कि भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक में शामिल होने के एक दिन पहले यानी पांच तारीख को अयोध्या पहुंच जाएंगे। चढ़ावे की रकम में हेरफेर का आरोप लगने के बाद नृपेंद्र मिश्रा ने व्यवस्था पर कई सवाल उठाए थे। इसलिए यह बैठक उनके लिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

विहिप और आरएसएस को भेजी रिपोर्ट पूरे मामले की जानकारी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शीर्ष नेतृत्व को भेज दी गई है। मामले में ट्रस्ट के पदाधिकारियों की गलती थी या नहीं इसका भी पूरा ब्योरा लिखित रूप में भेजा गया है। 6 तारीख की बैठक में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, सदस्य डॉ. अनिल मिश्रा और गोपाल राव को पदाधिकारियों की रजामंदी और बहुमत से ट्रस्ट में रखने या ना रखने पर विचार किया जाएगा। सूत्रों की मानें तो दो पदाधिकारियों का ट्रस्ट से बाहर जाना लगभग तय हो गया है। एक की ताकत को कम किया जा सकता है।

स्टेट बैंक भी बड़ी कार्रवाई की तैयारी में उधर, राम मंदिर के चढ़ावे में हेराफेरी के मामले में स्टेट बैंक आफ इंडिया अपने अधिकारियों व कर्मचारियों की भूमिका पर सवाल उठने को लेकर गंभीर है। बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों ने पूरे मामले में अयोध्या में तैनात रहे बैंक अधिकारियों और कर्मियों की लापरवाही व संलिप्तता को लेकर आंतरिक जांच शुरू कराई है। बैंक भी मामले में दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की तैयारी में है।

चढ़ावे की रकम की गिनती व उसे बैंक पहुंचाए जाने की एसओपी बनाए जाने से लेकर आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की नियुक्त में उनकी भूमिका को देखा जा रहा है। यह भी देखा जा रहा है कि कुछ आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को न हटाने को लेकर दबाव बनाए जाने पर संबंधित बैंक अधिकारियों ने किसी स्तर पर उसकी कोई लिखित शिकायत की थी अथवा नहीं। अयोध्या में तैनात रहे दो तत्कालीन बैंक अधिकारियों की भूमिका खासकर जांच के घेरे में है। हालांकि स्टेट बैंक पूरे मामले में पहले एसआईटी की रिपोर्ट सौंपे जाने की प्रतीक्षा करेगा।