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राम मंदिर में बदल सकता है सिस्टम, जाली पार से श्रद्धालु भी देख सकेंगे चढ़ावे की गिनती

Ajay Singh संवाददाता, अयोध्या/ लखनऊ
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माना जा रहा है कि ज्यादातर व्यवस्थाओं को बदलने का खाका खींचा जा चुका है। इन बदलावों को छह जुलाई की बैठक में लागू कर दिया जाएगा। सूत्र बता रहे हैं कि भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ट्रस्ट की बैठक में शामिल होने के एक दिन पहले यानी पांच जुलाई को अयोध्या पहुंच जाएंगे।

राम मंदिर में बदल सकता है सिस्टम, जाली पार से श्रद्धालु भी देख सकेंगे चढ़ावे की गिनती

Ayodhya Ram Mandir News : अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद सामने आने के बाद व्यवस्थाओं को लेकर ट्रस्टियों में चिंतन-मंथन का दौर जारी है। चढ़ावे की रकम को गिनने में पारदर्शिता लाने के लिए प्रक्रिया को सार्वजनिक करने की तैयारी है। छह जुलाई होने जा रही श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की होने वाली बैठक में व्यवस्थाओं को बदलने पर मुहर लग सकती है। बैठक में बुजुर्ग पदाधिकारी वर्चुअल तरीके से शामिल होंगे। राम जन्मभूमि परिसर में चढ़ावे की रकम गिनने के लिए एक नया हॉल बनाया जा सकता है। जिसके चारों तरफ लोहे की जालियां लगीं होंगी। इससे राम मंदिर में दर्शन करने वाला कोई भी श्रद्धालु प्रक्रिया सामने से देख सकेगा। हॉल के अंदर और बाहर सीसीटीवी कैमरे कुछ-कुछ दूरी पर लगाए जाएंगे। ट्रस्ट के पदाधिकारी देश के बड़े मंदिरों में व्यवस्था का अध्ययन कर उसे राम मंदिर में लागू करने का मन बना चुके हैं। सूत्र बताते हैं कि ट्रस्ट के पदाधिकारी आपस में बातचीत कर नई व्यवस्था को जल्द लागू करने पर एकमत हुए हैं।

हालांकि, अभी ट्रस्ट के सभी सदस्य एक स्थल पर नहीं हैं फिर भी आपस में वार्तालाप जारी है। माना जा रहा है कि ज्यादातर व्यवस्थाओं को बदलने का खाका खींचा जा चुका है। जिसे छह तारीख की बैठक में लागू कर दिया जाएगा। सूत्र बताते हैं कि भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक में शामिल होने के एक दिन पहले यानी पांच तारीख को अयोध्या पहुंच जाएंगे। चढ़ावे की रकम में हेरफेर का आरोप लगने के बाद नृपेंद्र मिश्रा ने व्यवस्था पर कई सवाल उठाए थे। इसलिए यह बैठक उनके लिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

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विहिप और आरएसएस को भेजी रिपोर्ट

पूरे मामले की जानकारी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शीर्ष नेतृत्व को भेज दी गई है। मामले में ट्रस्ट के पदाधिकारियों की गलती थी या नहीं इसका भी पूरा ब्योरा लिखित रूप में भेजा गया है। 6 तारीख की बैठक में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, सदस्य डॉ. अनिल मिश्रा और गोपाल राव को पदाधिकारियों की रजामंदी और बहुमत से ट्रस्ट में रखने या ना रखने पर विचार किया जाएगा। सूत्रों की मानें तो दो पदाधिकारियों का ट्रस्ट से बाहर जाना लगभग तय हो गया है। एक की ताकत को कम किया जा सकता है।

स्टेट बैंक भी बड़ी कार्रवाई की तैयारी में

उधर, राम मंदिर के चढ़ावे में हेराफेरी के मामले में स्टेट बैंक आफ इंडिया अपने अधिकारियों व कर्मचारियों की भूमिका पर सवाल उठने को लेकर गंभीर है। बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों ने पूरे मामले में अयोध्या में तैनात रहे बैंक अधिकारियों और कर्मियों की लापरवाही व संलिप्तता को लेकर आंतरिक जांच शुरू कराई है। बैंक भी मामले में दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की तैयारी में है।

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चढ़ावे की रकम की गिनती व उसे बैंक पहुंचाए जाने की एसओपी बनाए जाने से लेकर आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की नियुक्त में उनकी भूमिका को देखा जा रहा है। यह भी देखा जा रहा है कि कुछ आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को न हटाने को लेकर दबाव बनाए जाने पर संबंधित बैंक अधिकारियों ने किसी स्तर पर उसकी कोई लिखित शिकायत की थी अथवा नहीं। अयोध्या में तैनात रहे दो तत्कालीन बैंक अधिकारियों की भूमिका खासकर जांच के घेरे में है। हालांकि स्टेट बैंक पूरे मामले में पहले एसआईटी की रिपोर्ट सौंपे जाने की प्रतीक्षा करेगा।

कहीं क्रिप्टो करेंसी में तो नहीं लगे रुपए?

पुलिस को संदेह है कि जांच एजेंसियों से बचने के लिए चढ़ावे में हेराफेरी से जुटाई गई रकम का निवेश क्रिप्टो करेंसी में भी किया गया था। इसे लेकर भी पड़ताल शुरू की गई है। पुलिस ने जांच के के घेरे में आए बैंक अधिकारियों व कर्मियों के साथ ही उनके परिवार के सदस्यों के पैन व आधार कार्ड का ब्योरा जुटाना भी शुरू किया है। उनके खातों और निवेश को लेकर भी जांच होगी। क्रिप्टो करेंसी में निवेश की आशंका को देखते हुए साइबर ट्रेल की पड़ताल होगी। वहीं आउटसोर्स किए गए कर्मचारियों की भर्ती की प्रक्रिया में भी बैंक अधिकारियों व कर्मियों की भूमिका जांच के दायरे में है। यह पता लगाया जा रहा है कि इस प्रक्रिया में कौन-कौन शामिल था। उन्हें लेकर पूरा ब्योरा जुटाया जा रहा है।

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लेखक के बारे में

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अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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