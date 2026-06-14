राममंदिर चढ़ावा प्रकरण ने पकड़ा तूल, कोतवाली में पड़ी तहरीर; सपा ने की स्वतंत्र समिति की मांग
विक्रम तिवारी नाम के एक सामाजिक कार्यकर्ता विक्रम तिवारी ने श्रद्धालुओं द्वारा अर्पित धनराशि के प्रबन्धन में कथित अनियमितता की जांच के लिए कोतवाली में तहरीर दी। उन्होंने कोतवाली अयोध्या और SSP को भी शिकायती पत्र दिया है। इसके लिए उन्होंने समाचार पत्रों छपी खबरों को आधार बनाया है।
Ayodhya Ram temple News : अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में दानपात्रों को लेकर लगाए जा रहे आरोपों की जांच के लिए तीन सदस्यीय एसआईटी (विशेष जांच दल) गठित कर दी गई है। इसके बाद भी इसे लेकर सियासी बवंडर कम नहीं हुआ है। यह मुद्दा लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। रविवार को विक्रम तिवारी नाम के एक सामाजिक कार्यकर्ता विक्रम तिवारी ने श्रद्धालुओं द्वारा अर्पित धनराशि के प्रबन्धन में कथित अनियमितता की जांच के लिए कोतवाली में तहरीर दी। उन्होंने कोतवाली अयोध्या और एसएसपी को भी शिकायती पत्र दिया है। इसके लिए उन्होंने समाचार पत्रों छपी खबरों को आधार बनाया है। वहीं, अयोध्या से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने एक प्रेस कांफ्रेंस कर इस मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में और स्वतंत्र समिति से कराने की मांग की।
मामले में तहरीर देने वाले विक्रम तिवारी का कहना है कि समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों के माध्यम से यह संज्ञान में आया है कि राममंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा अर्पित धनराशि के प्रबन्धन में कथित अनियमितता और नकदी की बरामदगी के सम्बन्ध में जांच चल रही है। कुछ कर्मचारियों की संलिप्तता की आशंका व्यक्त की गई है। नकदी बरामद होने की बात भी सामने आई है। अयोध्या का श्री राममंदिर करोड़ों हिन्दुओं की आस्था का केंद्र है। देश-विदेश से आने वाले भक्त अपनी श्रद्धा के अनुसार यहां दान अर्पित करते हैं। यदि धनराशि के दुरुपयोग, गबन या वित्तीय अनियमित्ता जैसी घटनाएं सत्य पाई जाती हैं तो यह दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आता है। यह करोड़ों रामभक्तों की आस्था को ठेस पहुंचाने का वाला कृत्य है।
अयोध्या के सांसद ने की ये मांग
राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण को लेकर रविवार को अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद ने प्रेस कांफ्रेंस की। उन्होंने राम मंदिर ट्रस्ट को कटघरे में खड़ा किया और मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन में गठित स्वतंत्र समिति से कराने की मांग की। सांसद ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा गठित एसआईटी पर उन्हें भरोसा नहीं है। उनका कहना था कि निष्पक्ष और पारदर्शी जांच सुनिश्चित करने के लिए पहले राम मंदिर ट्रस्ट को भंग किया जाना चाहिए तथा सभी जिम्मेदार पदाधिकारियों को उनके पदों से हटाया जाना चाहिए।
अवधेश प्रसाद ने आरोप लगाया कि ट्रस्ट के पदाधिकारियों के पद पर बने रहने से जांच प्रभावित हो सकती है। उन्होंने कहा कि जांच के आधार पर किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाना चाहिए और सभी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए।
सपा सांसद ने इस मामले को सार्वजनिक करने का श्रेय सपा प्रमुख अखिलेश यादव को दिया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर इस प्रकरण को उठाया और इसकी जांच की मांग की। प्रेस वार्ता के दौरान अवधेश प्रसाद ने कहा कि यह केवल ट्रस्ट या प्रदेश का मामला नहीं है, बल्कि भगवान राम और देशभर के करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा विषय है। उन्होंने दावा किया कि चढ़ावे की रकम को गोबर और घूर गड्ढों में छिपाए जाने जैसी सूचनाएं भी सामने आ रही हैं। उन्होंने दोहराया कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच होने पर ही पूरे मामले की सच्चाई सामने आ सकेगी।
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लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें