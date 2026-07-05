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राम मंदिर दान चोरी: रिकवर हुई CCTV फुटेज, जेब और जुराब में छुपाते दिखे गड्डियां

Ajay Singh कमलाकांत सुंदरम, अयोध्या
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सूत्रों के मुताबिक रिकवर किए गए फुटेज में कोई जेब में तो कोई जुराब में नोटों की गड़्डियां छिपाता दिखा। हाईजूम रिज्युल्यूशन पर आरोपियों के चेहरे पहचानने की कोशिश की जा रही है। यह पहले ही पता चल चुका है कि चढ़ावे की रकम ठिकाने के लिए CCTV कैमरे के सामने इस तरह खड़े होते थे कि किसी का चेहरा साफ न आए।

राम मंदिर दान चोरी: रिकवर हुई CCTV फुटेज, जेब और जुराब में छुपाते दिखे गड्डियां

अयोध्या राम मंदिर दान चोरी मामले की जांच जोरशोर से जारी है। अयोध्या में दो दिन तक डेरा डाले रहे एसआईटी के हाथ चढ़ावा चोरी के गायब रिकार्ड भी मिले हैं। पता चला है कि विशेष सॉफ्टवेयर की मदद से डिलीट किए गए सीसीटीवी फुटेज रिकवर हो गए हैं। इसमें चढ़ावा चोरों की करतूत कैद है। सूत्रों के मुताबिक रिकवर किए गए फुटेज में कोई जेब में तो कोई जुराब में नोटों की गड़्डियां छिपाता दिखा। श्रद्धा और आस्था को शर्मसार कर देने वाली ऐसी कई घटनाएं कैद हुई है जिसे देखकर अधिकारी भई दंग रह गए। फुटेज में चेहरे साफ नहीं दिखे तो उसके भी इंतजाम किए जा रहे हैं। हाईजूम रिज्युल्यूशन पर आरोपियों के चेहरे पहचानने की कोशिश की जा रही है। यह पहले ही पता चल चुका है कि चढ़ावे की रकम ठिकाने के लिए सीसीटीवी कैमरे के सामने इस तरह खड़े होते थे कि किसी का चेहरा साफ न आए। पहले मिले सीसीटीवी फुटेज में ब्लाइंड स्पॉट देखे गए हैं।

इसी आधार पर डिलीट फुटेज को रिकवर कराने की योजना तैयार की गई। इसके तहत विशेष सॉफ्टवेयर की मदद से कुछ फुटेज रिकवर किए गए हैं। इसके जरिए यह साफ हो जाएगा कि चढ़ावा चोरी का असली किरदार कौन था। कहां-कहां सुरक्षा कमियां थी। यह सुनियोजित साजिश का हिस्सा था या फिर सिर्फ चोरी ही थी। इन्हीं सवालों के जवाब एसआईटी खंगालने की कोशिश कर रही है। यह भी पता चला है कि सीसीटीवी फुटेज की निगरानी करने वाले एक जिम्मेदार सदस्य को तलब कर जवाब सवाल किए। इस जिम्मेदार की खूब लताड़ लगाई।

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एसआईटी के लपेटे में आईं निर्माण एजेंसियां, इंजीनियरों से पूछताछ

राम मंदिर में चढ़ावा चोरी प्रकरण की जांच के लिए गठित एसआईटी के लपेटे में निर्माण एजेंसियां भी आ गई हैं। इसके चलते एसआईटी के अफसरों ने जांच पड़ताल के दूसरे दिन राम मंदिर निर्माण एजेंसी एलएण्डटी और पर्यवेक्षण एजेंसियों के अभियंताओं को तलब कर पूछताछ की। इस दौरान टीईसी की ओर से अभियंता जगदीश आफले और गिरीश सहस्त्र भोजनी के अलावा एलएण्डटी के भी इंजीनियर पेश हुए और उन्होंने अधिकारियों के सवालों के जवाब दिए। जांच अधिकारियों ने इन सभी सवाल-जवाब के साथ निर्माण के अभिलेखों को भी तलब किया। निर्माण अभिलेखों की फिलहाल पड़ताल हो रही है। यह पड़ताल शनिवार को भी जारी रही। हालांकि एसआईटी के मुख्य तीनों अधिकारी लखनऊ लौट गए हैं। पुनः उनका आगमन सोमवार को होगा। फिर भी अफसरों के स्टाफ यहां तीसरे दिन भी मौजूद रहे और अभिलेखों की जांच कर रिपोर्ट तैयार की है।

निर्माण कार्य में अनियमितता की छानबीन हो रही है

एक तरफ चढ़ावा चोरी को लेकर मुख्य आरोपियों की पहचान की गई। इसके अलावा चोरी कब से शुरू हुई और निगरानी की व्यवस्थाएं क्या थी। कहां चूक हुई और रोकथाम के उपायों को लेकर सुझाव भी दिया गया है। दूसरी तरफ राम मंदिर में विभिन्न मामलों में हुई अनियमितताओं तथा जमीन खरीद फरोख्त के साथ सामग्रियों की आपूर्ति व निर्माण कार्य में भी अनियमितता की जांच हो रही है।

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एसआईटी मामले में गोपनीयता पूरी बरत रही

यहां बता दें कि एसआईटी चेयरमैन खुद आइआइटियन हैं। उन्हें ऐसी तकनीक में विशेषज्ञता हासिल है। इसका फायदा भी जांच टीम को मिल रहा है। फिलहाल एसआईटी इन सभी मामलों की पूरी गोपनीयता बनाए हुए है। एसआईटी चाहती है कि किसी तरह से जांच पर आंच न आए। जांच के कोई तथ्य बाहर न जाने पाएं। उचित फोरम पर ही रिपोर्ट पर चर्चा हो और उचित कार्रवाई का निर्णय हो।

दिन भर राजस्व अभिलेख खंगालते रहे

जन्मभूमि परिसर में दो दिन जांच पड़ताल करने के बाद एसआईटी के अधिकारी शुक्रवार देर शाम लखनऊ मुख्यालय वापस चले गए, लेकिन टेक्निकल स्टाफ की मौजूदगी शनिवार को भी बनी हुई थी, जो राजस्व अभिलेखों को खंगाल रहे थे। यह प्रक्रिया दिन भर चली। प्रमुख लोगों से पूछताछ होने की जानकारी नहीं मिली है। बैंक अधिकारी से ट्रस्ट के ट्रांजैक्शन के कुछ कागजात मांगे गए हैं। प्राथमिकता श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा वर्ष 2021 में खरीदी गई जमीनों को दी जा रही है। इसी रिपोर्ट को तैयार करने के लिए अधिकारी मुख्यालय चले गए हैं। आप पार्टी के नेता संजय सिंह के आरोपों का जवाब देने के लिए जांच की कार्रवाई तेज बताई जा रही है।

बैंक अधिकारी ने बताया कक्ष में कैसे होती थी गिनती

सूत्र बताते हैं कि एक बैंक अधिकारी ने बताया है कि नोट गिनने वाले सभी कर्मचारी काफी सीधे नजर आते थे, इसीलिए कभी किसी को शक नहीं हुआ। वह कमरे में पूरी मर्यादा का पालन करते थे। इसमें से ज्यादातर कर्मचारी टिन्नू यादव का पैर भी छूते थे। इसलिए जांच अधिकारी उन्हें खास तवज्जो देते थे। उसे कभी नहीं लगा कि सीसीटीवी कैमरा बंद है।

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लेखक के बारे में

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अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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