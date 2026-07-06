राम मंदिर दान चोरी: ट्रस्ट की बैठक से पहले बोले बृजभूषण; संसद और PM हाउस की तरह हो सुरक्षा

राम मंदिर दान चोरी की जांच जोर शोर से जारी है। इस बीच सोमवार को ट्रस्ट कार्यकारिणी की एक अहम बैठक अयोध्या राम मंदिर परिसर में हो रही है। इस बैठक से पहले भाजपा के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह का एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर की सुरक्षा संसद और पीएम हाउस की तरह होनी चाहिए।

Ayodhya Ram Mandir News : अयोध्या के श्री राम मंदिर में दान चोरी को लेकर बवाल मचा हुआ है। सोमवार को राम मंदिर परिसर में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। बताया जा रहा है कि इस बैठक में चढ़ावा चोरी के अलावा ट्रस्ट महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉ. अनिल मिश्र के इस्तीफे पर चर्चा होगी। तय होगा कि दोनों ट्रस्ट में रहेंगे या किनारे कर दिए जाएंगे। हालांकि, संभावना है कि चंपत राय का महासचिव पद से इस्तीफा स्वीकार कर लिया जाए और ट्रस्ट के सदस्य बने रहें। महंत नृत्य गोपालदास की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। बैठक से एक दिन पहले भाजपा के पूर्व सांसद और कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने राम मंदिर की व्यवस्था को लेकर एक बार फिर टिप्पणी की है।

उन्होंने कहा है कि राष्ट्रपति भवन, संसद और पीएम हाउस की तरह ही राम मंदिर की सुरक्षा होनी चाहिए। अयोध्या को पूरी तरह बंद करना ठीक नहीं है। अयोध्या में नाजायज बैरियर लगाना ठीक नहीं है। पूर्व सांसद ने कहा कि मैंने पहले ही गड़बड़ी की आशंका जताई थी। मुझे सब मालूम है। मैं तो पांच साल से सवाल उठा रहा हूं। शुरू से कह रहा हूं कि ठीक नहीं हो रहा है। अब जांच चल रही है, इसमें बोलने का अधिकार नहीं है, लेकिन जांच के बाद फिर बोलूंगा कि जांच ठीक हुई है या नहीं। इसके साथ ही अपने ऊपर चल रहे पहलवानों के यौन शोषण मामले पर कहा कि तीन अगस्त के लिए फैसला सुरक्षित किया गया है। आरोप सत्य हुआ तो फ़ांसी लगा लूंगा।

आईएएस की दी राम चरितमानस सुरक्षित पूर्व गृह सचिव एस लक्ष्मी नारायण की ओर पांच करोड़ की स्वर्ण जड़ित रामचरित मानस गायब होने के आरोपों पर रविवार को बताया गया है कि यह सुरक्षित रखी है। कथित तौर पर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से कहा गया कि स्वर्ण की श्री रामचरितमानस कुछ दिन तक गर्भ गृह के पास रखी थी। इसके बाद उसे मंदिर परिसर में ही बने कोठार में सुरक्षित रख दिया गया है।

पूर्व आईएएस जब भी चाहें वह यहां आकर उसे देख सकते हैं। इस बीच पूर्व आईएएस एस. लक्ष्मी नारायण ने दावा किया है कि उन्होंने श्रीकृष्ण जन्मभूमि को भी श्रीमद्भगवद्गीता का बहुमूल्य स्वर्ण भेंट समर्पित की थी। उस समय श्रीकृष्ण जन्मभूमि के सचिव कपिल शर्मा ने इस समर्पण को विधिवत स्वीकार किया था और इसकी रसीद भी जारी की गई थी। पूर्व गृह सचिव का कहना है कि वर्तमान में यह श्रीकृष्ण जन्मभूमि परिसर में सुरक्षित है।