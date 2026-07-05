राम मंदिर दान चोरी: 5 आरोपियों से पूछताछ करने जेल पहुंची पुलिस, जांच अधिकारी को VHP की चिट्ठी
राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण में गिरफ्तार पांच आरोपियों से पूछताछ करने के लिए पुलिस जेल पहुंची। सूत्रों का कहना है कि इस मामले में जेल में बंद एक अन्य आरोपी अविनाश शुक्ला से पूछताछ में पुलिस को कई अहम सुराग मिले हैं।पुलिस अब तक मिली जानकारियों के आधार पर अन्य आरोपियों से पूछताछ कर रही है।
Ayodhya Ram Mandir News : राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जेल में बंद आठ में से पांच आरोपियों से रविवार को पूछताछ हो रही है। कोर्ट से इजाजत लेकर मामले की जांच कर रहे सीओ अयोध्या जेल पहुंचे हैं। सूत्रों का कहना है कि इस मामले में जेल में बंद एक अन्य आरोपी अविनाश शुक्ला से पूछताछ में पुलिस को कई अहम सुराग मिले हैं। माना जा रहा है कि अविनाश से कस्टडी रिमांड के दौरान मिली जानकारी के आधार पर अन्य आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। उधर, विश्व हिन्दू परिषद ने इस मामले में जांच अधिकारी को चिट्ठी भेजकर चार नेताओं के बयान दर्ज करने की मांग की है। ये नेता हैं अरविंद केजरीवाल, प्रियंका गांधी, संजय सिंह और रामगोपाल यादव।
बता दें कि इन नेताओं ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर ट्रस्ट के पदाधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वीएचपी की मांग है कि पुलिस उनके आरोपों की जांच तथ्यात्मक आधार और सबूतों से करे। इस सिलसिले में पहले उनसे पूछताछ की जाए।
रकम के बंटवारे को लेकर हुआ था झगड़ा
पुलिस जांच में बंटवारे की रकम को लेकर आरोपितों में विवाद सामने आया है। सूत्रों का कहना है कि आरोपी टिन्नू यादव का गोपाल राव के करीबी से झगड़ा हुआ था। इसके पीछे की मुख्य वजह चढ़ावे की रकम में हेराफेरी और बंटवारा था। जानकारी ट्रस्ट से जुड़े लोगों तक पहुंची थी। अविनाश ने पूछताछ में जानकारी दी है। आपसी विवाद के बाद चोरी सामने आने लगी।
दुनिया भर के रामभक्त आहत: निरंजन ज्योति
इस बीच राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा है कि अयोध्या के राम मंदिर मे चढ़ावा चोरी की घटना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और इसने सम्पूर्ण वश्वि के राम भक्तों को आहत किया है। एक चेरेटेबिल ट्रस्ट के कार्यक्रम में पहुंची साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि ज़ब तक एसआईटी जांच चल रही है तब तक कुछ भी कहना ठीक बात नहीं है।
चंपत, अनिल, गोपाल राव पर खुफिया अलर्ट
श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट महासचिव चंपत राय, सदस्य डॉ अनिल मिश्र और गोपाल राव को लेकर खुफिया विभाग ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विरोध होने की संभावना का पत्र मुख्यालय भेजा है। माना जा रहा है अब जल्द ही तीनों लोगों की सुरक्षा बढ़ाई जा सकती है, साथ ही उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर जाने से भी कुछ दिनों तक रोका जा सकता है।
चढ़ावा चोरी का मामला सामने आने के बाद ट्रस्ट के तीन सक्रिय सदस्यों पर भी तरह-तरह के आरोप लगने लगे हैं। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी कांड इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में सुर्खियों में है। एसआईटी जांच के बाद आठ आरोपियों पर केस दर्ज हो चुका है सभी आरोपियों की जेल में हैं। इसके बावजूद तरह-तरह की चर्चाओं से माहौल गर्म है।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें