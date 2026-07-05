राम मंदिर दान चोरी: टिन्नू यादव के मोबाइल में मिले अहम सुराग, कई सफेदपोशों के खुल सकते हैं राज

सबसे ज्यादा संदिग्धता टिन्नू यादव के मोबाइल में पाई गई है। पुलिस ने अविनाश शुक्ला से 8 घंटे पूछताछ की थी। इस दौरान जो नाम सामने आए, उनका मिलान टिन्नू यादव के मोबाइल के सबूतों से कराया गया है। इसमें कई सफेदपोश लोगों की भूमिका संदिग्ध पाई गई है। अविनाश की रिमांड का समय शुक्रवार को पूरा हो गया।

अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के सभी आरोपियों की मोबाइल सीडीआर रिपोर्ट विवेचक को मिल गई है। सबसे ज्यादा संदिग्धता टिन्नू यादव के मोबाइल में सामने आई है। पुलिस ने अविनाश शुक्ला से आठ घंटे पूछताछ की थी। इस दौरान जो नाम सामने आए थे, उनका मिलान टिन्नू यादव के मोबाइल के सबूतों से कराया गया है। इसमें कई सफेदपोश लोगों की भूमिका संदिग्ध पाई गई है। अविनाश शुक्ला के पुलिस कस्टडी रिमांड का समय शुक्रवार रात दस बजे पूरा हो गया। आरोपी का मेडिकल कराकर मंडल कारागार में सौंप दिया गया। सूत्र बताते हैं कि 13 घंटे में पुलिस को पूछताछ में कई नई जानकारियां मिली हैं। जो राज अभी तक सभी आरोपियों ने छुपा रखा था, उसे अविनाश शुक्ला ने बता दिया है। उसी आधार पर एसओजी और स्वाट टीम को टास्क सौंप दिया गया है।

हालांकि शनिवार को आरोपियों के किसी भी स्थान पर छापे की सूचना नहीं है। पुलिस को अब बड़ी रकम और धातु मिलने की उम्मीद नहीं है, मामला पकड़ में आने के बाद आरोपियों को रकम ठिकाने लगाने का समय नहीं मिला। पुलिस ने छापे डाल नगदी और धातुओं को बरामद कर लिया।

कुछ होटलों ने दर्जनों बार बनवाया था दर्शन पास शुक्रवार को अविनाश शुक्ला से बात होने के बाद एक बार फिर नए सिरे से मोबाइल में छुपे राज को पुलिस खंगालने लगी है। सूत्र बताते हैं कि टिन्नू यादव के मोबाइल से पुलिस को यह पता चला है कि कुछ निश्चित लोगों ने दर्जनों बार उससे दर्शन पास बनवाया है। इसमें कुछ होटलों के नाम भी सामने आ रहे हैं जिनके मैनेजर अपने ग्राहकों के लिए विशेष सुविधा टिन्नू यादव की सहायता से उपलब्ध कराते थे। अयोध्या के किसी भी क्षेत्र में वाहन ले जाने की सुविधा मिल जाती थी। जांच के दौरान पुलिस ने कुछ लोगों के नाम सूचीबद्ध किए हैं उनसे भी जल्द पूछताछ हो सकती है। बैंक ट्रांजेक्शन पुलिस के रडार पर हैं। उसके माध्यम से असली रकम चोरी करने की जानकारी पुलिस को मिल सकती है। अब सूत्र बताते हैं कि मामला पकड़ में आने के बाद भी टिन्नू यादव का दबदबा इस कदर था कि वह मंदिर से घर बराबर आवागमन करता था।

पैसा छुपाने के लिए हॉस्टल का इस्तेमाल होता था मुख्य आरोपी टिन्नू यादव (रामशंकर यादव) के हॉस्टल से भारी कैश और गहने बरामद किए गए हैं, जिसे वह अपने हॉस्टल के फर्स्ट फ्लोर पर छुपाकर रखता था। पहली मंजिल पर किसी भी बाहरी व्यक्ति के जाने की सख्त मनाही थी, इसलिए वहां पैसा पूरी तरह सुरक्षित रहता था।